Afghanistan - Việt Nam: Không được phép thua!

So sánh về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam mang tiếng thi đấu không phải trên sân nhà nhưng hoàn toàn không quá bất lợi như khi đá sân khách thông thường. Ở sân trung lập Ricpublical Central, thầy trò Hữu Thắng hầu như chẳng gặp bất cứ khó khăn nào cả. Bóng đá Afghanistan kém Việt Nam 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (136 so với 156) nhưng thông tin về đội này thì HLV Hữu Thắng chỉ nắm bắt qua băng ghi hình. HLV Hữu Thắng cũng trấn an học trò và mong mỏi sự xuất hiện của hai chân sút kỳ cựu Văn Quyết, Minh Tuấn sẽ giải quyết tốt bài toán bàn thắng cho đội tuyển. Bên cạnh đó HLV này cũng cho biết chỉ cần hàng thủ chơi tập trung hơn và chịu khó hỗ trợ cho nhau hơn thì đường vào cầu môn Phí Minh Long sẽ an toàn hơn. GIA HUY