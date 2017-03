Aguero không tập cùng Atletico: Ngày càng gần Man City

Những báo cáo mới nhất cho hay, hiện tại thì Sergio Aguero đang ở Buenos Aires. Trong khi vào hôm nay, lẽ ra anh phải có mặt ở Tây Ban Nha để tham gia vào buổi tập đầu mùa giải của CLB Atletico Madrid. Argentina của Aguero đã bị loại sớm khỏi Copa America 2011 và theo lẽ thường thì tiền đạo 23 tuổi này sẽ không được phép nấn ná ở lại quê nhà.

Aguero đang gây sức ép cho BLĐ Atletico

Hiện tại thì trong số các CLB để ý tới Aguero, Man City là đội bóng bày tỏ sự quan tâm rõ ràng nhất. Aguero còn hợp đồng với Atletico nhưng anh vẫn có khả năng ra đi nếu Man xanh chịu đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng 45 triệu euro của ngôi sao này.

Tuy nhiên, theo phỏng đoán của AS và Marca, Man xanh hiện vẫn còn đang lưỡng lự khi bỏ ra một số tiền rất lớn như vậy để mang về City of Manchester thêm một tiền đạo. BLĐ Man City cho rằng, họ có thể mua Aguero với số tiền ít hơn thế và đó là lý do họ vẫn còn chần chừ chưa dứt điểm. Họ muốn đội bóng TBN giảm giá.

Gần đây, người đại diện của Aguero là ông Hernan Reguera cũng thừa nhận rằng có khả năng khá cao là ngôi sao 23 tuổi sẽ tới chơi tại Premier League. Điều đó khiến việc Aguero không trở về TBN tập cùng Atletico bị nghi là có sự tác động từ Man City. Man xanh muốn tiền đạo này gây sức ép với BLĐ Atletico để thương vụ vừa sớm hoàn tất mà Gã nhà giàu nước Anh lại mua được hàng tốt với giá phải chăng.

Theo Tuấn Anh (Bongdaso)