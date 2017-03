Ai Cập đấu chung kết CAN 2010 với Ghana

Bán kết CAN 2010 Ghana 1-0 Nigeria

(Gyan Asamoah 21')



Ai Cập 4-0 Algeria

(Abdrabou Hosni pen 39', Zidan 65', Abdel-Shafy 81, Geddo 90'+3) Chung kết Ngày 31/1

AI CẬP - GHANA

Bất chấp mạch 17 trận bất bại trước đó ở giải vô địch châu Phi - CAN, Ai Cập vẫn bị cho là vấp phải cục xương khó gặm nhất bán kết, khi đối thủ là Algeria.

Trong lịch sử các lần dự CAN, Algeria chưa từng thua Ai Cập. Họ là đội gần nhất đánh bại được đội bóng đến từ xứ sở kim tự tháp, với thắng lợi hồi 2004 khi vòng chung kết CAN diễn ra ở Tunisia. Lần gần nhất chạm trán, ở trận play-off World Cup 2010 hồi tháng 11 năm ngoái, Ai Cập cũng thua 0-1 trên sân trung lập Sudan và đành nhìn Algeria đoạt vé lên chuyến tàu vớt đi Nam Phi.

Nhưng diễn biến trận đấu ở Benguela, Angolo hôm qua hoàn toàn trái ngược với lo ngại cho phía Ai Cập. Các nhà ĐKVĐ châu Phi không những thắng, mà còn thắng đậm 4-0. Đây cũng là trận đấu có tỷ số đậm và cách biệt lớn nhất tại CAN 2010. "Thật tuyệt. Chúng tôi muốn hạ Algeria, nhưng không hề nghĩ rằng sẽ thắng họ dễ dàng và đậm đến thế", thủ quân Ahmed Hassan chia sẻ.

Các cầu thủ Ai Cập không chỉ trả món nợ thua Algeria ở play-off World Cup 2010 mà còn đứng trước cơ hội lớn để lần thứ ba liên tiếp vô địch CAN. Ảnh: Reuters.

Sau khoảng nửa giờ đầu tiên chơi ngang ngửa, Algeria đã tự làm khó họ khi không giữ được cái đầu lạnh như lần chạm trán ở Sudan cách đây ba tháng. Phút 38, trung vệ Halliche đốn ngã Motaeb trong vòng cấm, lĩnh thẻ đỏ gián tiếp, đồng thời giúp Ai Cập có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền do Abdrabou Hosni thực hiện. Trong thế thiệt người và bị dẫn bàn, các cầu thủ Algeria đã không kiểm soát được những cái đầu nóng và phải trả giá đắt trong hiệp hai.

Lần lượt Belhadj rồi Chaouchi lĩnh liên tiếp hai thẻ đỏ, khiến Algeria chẳng còn người để tham gia vào các đợt lên bóng hòng tìm bàn gỡ. Trong khi đó, Ai Cập một lần nữa cho thấy bản lĩnh của đội bóng từng vô địch CAN hai lần gần nhất. Họ tận dụng triệt để điểm yếu của đối phương để ghi liền 3 bàn trong hiệp hai nhờ công Zidan, Abdel-Shafy và Geddo, để làm đoạt vé đi tiếp vào chung kết.

Trong trận bán kết một trước đó ít giờ, Ghana hạ Nigeria bằng bàn thắng duy nhất của tiền đạo đang khoác áo CLB Pháp Rennes, Gyan Asamoah ở phút 21. Chiến thắng này cũng như cách họ vượt qua chủ nhà Angola ở tứ kết cho thấy ngay cả khi vắng cầu thủ quan trọng nhất - Mikael Essien, đội quân của HLV Rajevac vẫn là đối thủ đáng gờm cho bất kỳ đội bóng nào, nhờ lối chơi đoàn kết và kỷ luật.





"Đại bàng xanh" Nigeria đã gãy cánh trước Ghana của Gyan Asamoah (áo trắng). Ảnh: AFP.

Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, Ghana mới có vinh dự góp mặt trong trận chung kết CAN. Ở lần vào chung kết gần nhất - CAN 1982 trên đất Lybia, Ghana đã đoạt chức vô địch CAN lần thứ tư trong lịch sử (3 lần trước đó diễn ra vào các năm 1963, 1965 và 1978).

Trận chung kết CAN 2010 sẽ diễn ra trên sân vận động 11/11, Luando ngày 31/1 này.

Theo Minh Kha (VNE)