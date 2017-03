Ai Cập lần thứ ba liên tiếp vô địch châu Phi

Ở trận chung kết CAN 2010 hôm qua, Ai Cập đã thắng Ghana 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Gedo. Với kết quả này, "các hậu duệ của Pharaoh" không chỉ nối dài mạch bất bại của họ tại CAN lên 19 trận mà còn lập kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch giải đấu số một châu lục đen. Đây cũng là danh hiệu thứ bảy mà họ đoạt được trong các lần tham dự CAN - thành tích ấn tượng hơn bất kỳ đội bóng phi châu nào khác.



Ai Cập vô duyên với World Cup, nhưng ở sân chơi CAN, họ là số một. Ảnh: AP.

"Ngay từ khi lên đường dự CAN 2010, tuyển Ai Cập đã nói rằng chúng tôi đến đây để chiến thắng và bảo vệ ngôi báu. Và bây giờ, chúng tôi đã làm được, dù vất vả hơn nhiều so với hai lần lên ngôi trước vào các năm 2006 và 2008", HLV phó Shawki Garib phát biểu. Ông này cũng giải thích cho nghịch lý Ai Cập thống trị châu Phi nhưng từ sau năm 1990, chưa một lần dự World Cup: "Đội đá tốt hơn ở các giải đấu tập trung, ngắn như CAN, hơn là cả một chiến dịch vòng loại dài dằng dặc gần hai năm".

Ở trận chung kết tại Luanda hôm qua, Ai Cập thật ra chơi không hay. Họ thậm chí còn lép vế trước một Ghana sử dụng gần nguyên đội hình lứa U20 vô địch thế giới năm ngoái. Thống kê cho thấy dù cầm bóng ít hơn Ai Cập (38% - 62%), Ghana lại là đội có số cơ hội ăn bàn gần gấp đôi. Bằng nền tảng thể lực tuyệt vời và tốc độ như tên lửa, "Những ngôi sao đen" đã nhiều phen đẩy hàng thủ Ai Cập vào cảnh khốn khổ vì tối mặt chống đỡ.

Nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút của Ghana đều không dứt điểm thành công. Trong số này, riêng chân sút chủ lực Gyan Asamoah đã phung phí hai cơ hội ngon nhất. Phút 54, cú sút phạt hàng rào tuyệt đẹp của cựu tiền đạo Udinese bị thủ môn El Hadarytừ chối. 20 phút sau, anh tiếp tục không thắng được EL Hadary trong pha đối mặt từ một pha phản công nhanh.

Đẳng cấp, bản lĩnh và kinh nghiệm giúp Ai Cập (áo đỏ) vượt qua Ghana để bước lên ngôi báu tại Angola. Ảnh: AP.

Ai Cập đã bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu trước lối đá khó chịu của Ghana. Nhưng giữa khó khăn, bản lĩnh của đội bóng từng 6 lần vô địch CAN đã được các học trò của HLV Hassan Shehata phát huy đúng lúc. 5 phút trước khi hết giờ thi đấu chính thức, Gedo kết thúc một pha phối hợp bật tường đẹp mắt với đồng đội trước khi thực hiện cú cứa lòng điệu nghệ vào góc xa. Bàn thắng này một mặt ấn định kết quả 1-0 nghiêng về Ai Cập, đồng thời giúp Gedo đoạt giải Vua phá lưới CAN 2005 với 5 lần lập công.

