Alex Ferguson: Chuyên gia săn lùng những kỷ lục

Cuộc tiếp đón Wolverhampton trên sân nhà vào tối nay của MU không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến giành lấy 3 điểm, mà nó còn là mốc son đánh dấu một kỷ lục nữa dành cho Sir Alex Ferguson. 24 năm đã qua, biết bao lứa cầu thủ đã đến rồi đi, đã trưởng thành rồi giải nghệ, nhưng ở Old Trafford vẫn sáng mãi bóng hình “người cha già” có trái tim luôn ngập tràn nhiệt huyết.

Không chỉ đam mê chiến thắng

Năm thứ 24 của Sir Alex sẽ bắt đầu trong hy vọng nối dài chuỗi thành tích bất bại kể từ đầu mùa giải trên tất cả các mặt trận (ở châu Âu hiện tại chỉ có Real Madrid là có thành tích tương tự). Đó là một thành tích đầy ấn tượng nếu như biết rằng Quỷ đỏ đã phải trải qua những thời khắc cực kỳ khó khăn trong mùa giải. Những trận “hòa ngược” đầy khó hiểu, những vụ scandal của tiền đạo chủ lực Rooney, hay những mất mát vì lực lượng khi các trụ cột lần lượt phải nhập viện, tất cả chỉ làm con tàu mà vị thuyền trưởng Ferguson chạy chậm lại, chứ không thể làm chệch hướng đi của đoàn quân áo đỏ.



Năm điểm ít hơn Chelsea là một con số chẳng thấm tháp vào đâu so với 12 điểm cách biệt giữa Newcastle và MU ở mùa giải 1996. Tất nhiên mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng mùa giải vẫn còn rất dài, nhất là ngày mai The Blues phải tiếp đón một cựu đại gia đang ở thế chân tường như Liverpool.



Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì “ông già gân” hoàn toàn có thể tin vào những điều phi thường có thể xảy ra vào cuối mùa. Dù ông không phải mẫu người thích sưu tầm những thống kê khô khan và buồn tẻ nhưng “gừng càng già càng cay”, năm thứ 24 của ông biết đâu lại chẳng mở ra một giai đoạn mới với những nhân tài mới như Nani, Chicharito hay Rafael.

Và thích sưu tập các chức vô địch.

24 năm cống hiến, chiến đấu và chiến thắng, nhưng Sir Alex lại chẳng mấy bận tâm về những kỷ lục đó. Lúc nào trong đầu nhà cầm quân này cũng chỉ nghĩ tới những kế hoạch, những trận đấu trước mắt và những chiến thuật được định hình. Ngay trong buổi họp báo trước cuộc đọ sức với Wolves, ông cũng không hề đả động gì tới những thành tích của bản thân mà chỉ tập trung hoàn toàn vào việc giành chiến thắng.



Ông nói: “Chúng tôi muốn giữ đà đi lên này cho CLB. Phong độ của chúng tôi đã trở lại sau chuyến làm khách của Sunderland. Đó là một kỷ niệm đáng buồn cho việc tự tay mình ném điểm đi. Nhưng đó lai là bản chất của giải Ngoại hạng, khi bạn không thể giữ được điểm thì cũng là lúc bạn cần trở lại mạnh mẽ hơn. Điều đó càng trở nên đặc biệt tại Manchester United”.



Tuy nhiên sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc tới một Alex Ferguson thành công trong sự nghiệp mà quên đi việc ông cũng còn là một người thầy cực kỳ tâm lý và biết lúc nào cần phải hy sinh vì “đại cục”. Trong quá khứ, không ít những ngôi sao bị ông “đá đít” khỏi Old Trafford vì dám bật lại thầy như Jaap Stam, Van Nistelrooy, Roy Keane… nhưng cũng đã có không ít lần ông “xử nhũn” với học trò để họ cống hiến tiếp cho đội. Trước đây là Ronaldo và mới nhất là Rooney. Không hẳn là ngài “máy sấy tóc” cưng chiều một cách mù quáng, mà đơn giản là ông luôn đặt lợi ích của MU lên hàng đầu.



Alex Ferguson còn là một HLV cư xử rất có tình người.

Thành công trong việc giữ chân Rooney khỏi sự dòm ngó của Real Madrid, Barcelona và nguy hiểm nhất là Manchester City đã một lần nữa chứng tỏ tài xử lý bậc thầy của Alex Ferguson. Mất Wazza vào thời điểm đó đồng nghĩa với mất luôn cả niềm tin của toàn đội khi ông không thể bảo vệ được học trò trước làn sóng chỉ trích của dư luận. Thỏa hiệp với “gã Shrek” có thể làm bùng nổ quỹ lương của toàn đội nhưng điều quan trọng là ông đã có 1 ngôi sao đẳng cấp thế giới và kéo những cái đầu nóng nhìn về cùng một hướng.



Thế hệ của những Javier Hernandez, Bebe, Gabriel Obertan và Chris Smalling của hiện tại sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt tới đẳng cấp của những Eric Cantona, Mark Huges, David Beckham, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney của ngày trước. Nhưng với một người luôn sống bằng trái tim của tuổi thanh xuân như Alex Ferguson thì không có gì là không thể xảy ra. Chỉ cần có một niềm tin là vẫn còn có một hy vọng, hy vọng về những kỷ lục mới bị xô đổ trong tương lai.

Theo Hồ Phong (VTC News)