Alex Ferguson: "Giỡn mặt tôi, chỉ có nước chết"

Sự "độc tài" của Alex Ferguson không chỉ quá nổi tiếng ở nước Anh mà còn "vang vọng" ra khắp châu Âu. Tuy nhiều lúc các quyết định "chuyên quyền" của ông không được lòng dư luận nhưng cũng phải thấy nhờ cái "quyền lực tuyệt đối" này, mà MU mới duy trì được sự ổn định trong suốt một thời gian dài bởi một đội sẽ thực sự loạn nếu HLV không quản được cầu thủ hay bị can thiệp về chuyên môn. Sir Alex cũng như Wenger ở Arsenal là người nắm toàn quyền quản lý đội bóng, vừa là HLV, vừa là giám đốc kỹ thuật chứ không bị "phân chia" như mô hình của đa số những CLB hiện nay.

Trong bài phỏng vấn gần đây, ông đã bày tỏ về sức mạnh "vô đối" của mình ở MU: "Nếu tôi mất kiểm soát các "triệu phú" của MU ở trong phòng thay đồ, tôi sẽ không thể làm việc được. Vì thế, tôi không bao giờ được phép để mất quyền lực của mình. Nếu bất kỳ ai có ý định vượt mặt tôi, chắc chắn họ sẽ phải ra đi vĩnh viễn. Có 2 nguyên tắc "bất di bất dịch" trong quan điểm huấn luyện của tôi. Đó là quyền lực và phải kiểm soát được đội bóng, trong đó quan trọng nhất không được để mọi việc vượt quá tầm khống chế của mình".







Alex Ferguson mới là ông vua thống trị ở MU

Tất cả các cầu thủ đã, đang và sẽ khoác áo MU đều phải "thấm nhuần" tư tưởng này của ông thầy đáng kính. Trong quá khứ, có không ít những cầu thủ, thậm chí vẫn đang trong thời kỳ phong độ đỉnh cao, đã phải "cuốn xéo" khỏi MU vì dám "hỗn láo" với Sir Alex. Xin đưa ra một vài "dẫn chứng" tiêu biểu nhất. Năm 2001, trung vệ Jaap Stam, khi đó đang là trung vệ số 1 của "Quỷ đỏ", đã bị tống khứ tới Lazio do xuất bản một cuốn tự truyện, chứa những lời lẽ không mấy hay ho về đội bóng. Hai năm sau, tiền vệ nổi danh David Beckham đã ngậm ngùi chuyển đến Real Madrid sau những mâu thuẫn sâu sắc với Sir Alex mà đỉnh điểm là kỳ án "chiếc giày bay" dù cho, lúc ấy, vai trò và tầm ảnh hưởng của Becks ở MU vẫn còn rất lớn.

Đến năm 2005, chiếc băng đội trưởng danh giá vẫn không thể là "phương tiện" hữu hiệu giúp Roy Keane trụ được ở MU bởi đã dám chỉ trích công khai đội bóng trên mặt báo, khiến Sir Alex tức giận đến nỗi, đẩy "thẳng cánh" cầu thủ người Ai Len sang Celtic vào giữa mùa bóng. Đây là một quyết định thực sự gây sốc vào thời điểm đó vì Nửa đỏ thành Manchester có lẽ là trường hợp hiếm hoi loại bỏ người đội trưởng, thủ lĩnh tinh thần và có nhiều đóng góp cho đội bóng dù chẳng liên quan gì đến chuyên môn. Có lẽ cũng vì thế mà Roy Keane đã chấm dứt sự nghiệp cầu thủ chỉ 6 tháng sau đó.

Một năm sau, đến lượt "Ông vua vòng cấm" Nistelrooy dính đòn trừng phạt của Sir Alex. Chỉ vì thái độ không đúng mực do phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận chung kết League Cup với Wigan mà tiền đạo này đã bị bán cho Real Madrid mặc cho phong độ của anh chưa hề suy giảm chút nào (bằng chứng là ở ngay mùa đầu tiên khoác áo Los Blancos, Nistelrooy đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" La Liga). Rõ ràng, khi Nistelrooy ra đi, MU không thể tìm được một trung phong đủ sức thay thế và có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp như Van the Man nhưng với Sir Alex, sự mất mát đó chỉ là "muỗi". Và thực tế, MU vẫn sống khoẻ, sống tốt dù trải qua bao cuộc "bể dâu" do tính khí và sự chuyên quyền của vị HLV trưởng. Vì thế, Alex Ferguson càng có cớ để bảo vệ triết lý "cay nghiệt" của mình và đừng mơ có chuyện thay đổi. Hiện tại, trong đội hình MU, Nani đang là cầu thủ bất mãn nhất với khá nhiều lời nói "mất lòng" Sir Alex và nếu tiền vệ người Bồ Đào Nha không nhận thức được vấn đề và rút kinh nghiệm sau những "tấm gương" của các bậc đàn anh đi trước, chắc chắn anh sẽ phải ra đi ngay.

Theo Bảo Anh (Bongda24h)