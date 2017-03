Alex Ferguson ủng hộ Mourinho làm HLV của MU

Năm nay đã sang tuổi 70 và trải qua 26 năm cầm quân ở Old Trafford, HLV Alex Ferguson cũng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa gắn bó với Old Trafford. Có vẻ như vị thuyền trưởng của MU đã bắt đầu nghĩ tới ngày ấy khi trong ngày hôm qua, ông đã lên tiếng ca ngợi HLV Mourinho và tin rằng với cá tính của mình, “người đặc biệt” hoàn toàn có thể kế nhiệm ông ở Old Trafford.

HLV Alex Ferguson rất thích cá tính mạnh mẽ của Mourinho

Phát biểu trên đài ITV4, “ông già gân” thổ lộ: “Mourinho có thể thành công ở bất kỳ đội bóng nào. Trước đây, tôi không bao giờ tin một người chưa từng trải qua sự nghiệp cầu thủ lại có thể thành công trên băng ghế huấn luyện nhưng tới khi chứng kiến những gì ông ấy đã thể hiện, tôi đã có cách nhìn khác. Mourinho là người có cá tính rất mạnh mẽ.

Tôi còn nhớ trong buổi họp báo đầu tiên của Mourinho ở Chelsea tôi đã nghĩ rằng ông ấy là một người tự mãn khi nói với các cầu thủ rằng ‘Tôi là một người đặc biệt và Chelsea sẽ không thể thất bại.

Chết tiệt, ông ấy đến Anh khi còn rất trẻ và đã tự vỗ ngực nhận mình là người đặc biệt. Nhưng có vẻ như, điều đó đã mang lại niềm tin cho các cầu thủ vào khả năng Chelsea sẽ giành chức vô địch Premier League”.

Nói thêm về Mourinho, HLV Alex Ferguson khẳng định ông có mối quan hệ rất thân thiết với chiến lược gia người Bồ Đào Nha này, đó là lý do khiến người ta tin rằng “ông già gân” đang hướng “người đặc biệt” vào chiếc ghế của mình.

HLV người Scotland nói thêm: “Khi Mourinho bước vào văn phòng của tôi và thường đem chính mình ra để châm biếm, đó là điều khiến tôi rất thích ông ấy. Tôi cũng thường chọc Mourinho và ông ấy đã cười rất nhiều. Mourinho chẳng phiền lòng về những điều đó”.