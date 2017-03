Alex Ferguson vừa thương, vừa giận các cầu thủ trẻ

Huấn luyện viên Alex Ferguson. (Nguồn: Getty)

Burak Yilmaz là người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu mang về 3 điểm quý giá cho đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ. Trận thua này không ảnh hưởng nhiều tới "Quỷ đỏ" bởi họ đã chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out sau 4 trận toàn thắng và dù thua ở lượt trận cuối đoàn quân của Sir Alex vẫn giữ nguyên vị trí đầu bảng.



Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, chiến lược gia người Scotland cho biết: “Các cầu thủ trẻ đã thể hiện được một tinh thần thi đấu tốt. Những khán giả cuồng nhiệt của Galatasaray không làm họ bị phân tâm."



"Galatasaray không có quá nhiều đòn miếng tấn công. Họ chỉ biết tấn công bằng những đường bóng bỏng để tận dụng những cầu thủ to khỏe ở phía trong. Tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã giải quyết tốt những tình huống như vậy trong cả trận đấu. Nhưng rốt cuộc lại để thua bàn duy nhất từ một tình huống cố định. Đây thực sự là một điều đáng tiếc và không đáng xảy ra” - Sir Alex cho biết thêm.



Trận này, do đã giành vé từ trước nên Sir Alex đã cất nhiều hảo thủ như Robin Van Persie, Wayne Rooney hay Rio Ferdinand ở lại nhà, chỉ tung ra sân đội hình nhiều cầu thủ trẻ để dưỡng sức cho trận đấu cuối tuần tại Premier League. Độ tuổi trung bình của các cầu thủ M.U ra sân ở Istanbul chỉ là 23, và đây cũng là lần đầu tiên sau 21 trận gần đây nhất tại Cúp châu Âu họ không ghi được bàn thắng.



Trong khi đó, chiến thắng này giúp Galatasaray tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng do Cluj cũng đã thắng Braga ở trận đấu cùng giờ nên ở lượt cuối, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cần phải giành kết quả tốt hơn Cluj mới có thể giành vé. Tại lượt cuối sau 2 tuần nữa, Galatasaray sẽ gặp Braga còn Cluj tới làm khách tại Old Trafford./.

Bàn thắng duy nhất của Burak Yilmaz đem về chiến thắng cho Galatasaray (Nguồn: AFP/Getty)



Theo Huy Đồng (Vietnam+)