Alexis Sanchez khao khát đầu quân cho M.U

Alexis Sanchez đã có một mùa giải 2013-14 khá thành công trên phương diện cá nhân trong màu áo Barcelona. Anh ghi được 19 bàn thắng và kiến tạo 10 bàn khác cho các đồng đội. Tuy vậy, tiền đạo người Chile được cho là sẽ rời khỏi sân Nou Camp trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Bởi Sanchez là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐTQG Chile nên báo chí nước này luôn quan tâm tới tương lai của anh. Trong một thông tin mới nhất do nhà báo Rodrigo Norambuena cung cấp, tiền đạo 25 tuổi này sẽ lựa chọn Manchester United là điểm đến tiếp theo cho sự nghiệp của mình.

Cũng theo tiết lộ của báo giới Chile, lý do Alexis Sanchez đột ngột rời khỏi Barcelona là do anh đã không có mối quan hệ tốt với “ngôi sao không thể đụng tới” của đội bóng, Lionel Messi. Tiền đạo người Argentina đã nhiều lần không ăn mừng các bàn thắng của Sanchez, và vì lý do đó ngôi sao người Chile đã yêu cầu người đại diện của mình tìm kiếm một đội bóng mới ở ngoài La Liga.

Alexis Sanchez cũng nhận được sự chú ý từ ĐKVĐ Serie A, Juventus, nhưng theo những gì mà nhà báo Norambuena tiết lộ, nhiều khả năng cầu thủ người Chile sẽ từ chối cơ hội trở lại Italia để tới Premier League đầu quân cho Manchester United.

