An Giang - SHB Đà Nẵng: Ai ghi bàn cho Huỳnh Đức?

HV An Giang và nỗi lo bứt ống thở Chiều 22-3, nếu quỹ điểm sân nhà của HV An Giang tiếp tục cạn thì điều đấy cũng đồng nghĩa V-League sớm tìm ra đội xuống hạng. Đã bốn trận trên sân nhà mà HV An Giang mới tìm được có 1 điểm trước Đồng Nai. Thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân sẽ phải gồng mình lên đá trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang cố tìm lại cảm giác ghi bàn. HV An Giang đang chót bảng với 1 điểm nhưng cũng chỉ kém đội áp chót ĐT Long An đúng một trận thắng. Thế nhưng với ĐT Long An còn có rất nhiều tia hy vọng bởi nội lực và sự bổ sung đáng kể ở ban huấn luyện, còn HV An Giang thì được ví như võ sĩ chỉ biết chịu đòn cho khỏi knock out. TP