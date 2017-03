An ninh được thắt chặt trước trận đấu M.U-Man City

Các trận derby thành Man thường rất hấp dẫn. (Nguồn: Internet)

Khu vực cấm uống rượu được quy định từ trung tâm thành phố tới sân The City of Manchester. Giới an ninh bắt buộc phải đưa ra quy định này nhằm hạn chế tình trạng bạo lực giữa các nhóm cổ động viên của hai câu lạc bộ.



Cảnh sát cũng cảnh báo người hâm mộ không được có bất cứ hành động quá khích nào sau trận đấu nếu không muốn chịu hình phạt nặng.



Tò chuyện với tờ Daily Star, một viên cảnh sát cho biết: "Các trận derby thành Man thường rất căng thẳng nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm giải quyết. Tôi muốn người hâm mộ được tận hưởng một trận derby cống hiến, đẹp mắt."



"Phần lớn các cổ động viên đến sân để cổ vũ tinh thần cho đội bóng mình yêu thích nhưng có một số ít lại muốn gây rắc rối và có những hành động bạo lực sau trận đấu"./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)