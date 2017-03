An ninh trước trận Myanmar - Malaysia được thắt chặt

Trận đấu sống còn giữa Malaysia và chủ nhà Myanmar trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B sẽ được siết chặt. Đó là thông báo của LĐBĐ Myanmar và các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ AFF Cup 2016 tại Yangon.

Vấn đề an ninh của trận đấu chiều nay tại Thuwunna sẽ được siết chặt, phía Myanmar bố trí an ninh dày đặt bảo vệ đội Malaysia và lực lượng CĐV ít ỏi của Malaysia. Việc vào sân cũng được an ninh kiểm tra kỹ lưỡng.



Những buổi tập của tuyển Malaysia cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện cả Malaysia và Myanmar đang bị cuốn vào các vấn đề nhạy cảm về chính trị. Tuy nhiên, phía Malaysia đã nỗ lực tháo gỡ vấn đề.

Tổng Thư ký LĐBĐ Malaysia kiêm Trưởng Đoàn bóng đá Malaysia Hamidin Amin cho báo chí biết: “Tôi cám ơn nội các Malaysia đã đưa ra quyết định nhanh và đúng khi không thực hiện lệnh rút đội tuyển Malaysia về nước. Như thế bóng đá Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt nặng vì lấy bóng đá để giải quyết các vấn đề chính trị”.

Không khí nội bộ đội tuyển Malaysia đã gần như trở lại bình thường, toàn đội đã tập trung cao độ cho trận đấu quyết định với Myanmar vào tối nay để tranh vé vào bán kết.

Cũng theo ông Hamidin, tuyển Malaysia không rút lui khỏi AFF Cup 2016 nhưng kế hoạch đội U-22 quốc gia sang Yangon đá giao hữu hai trận vào các ngày 9 và 11-12 thì LĐBĐ Malaysia sẽ xem xét lại. Bản thân ông cũng như liên đoàn thì vẫn muốn hai trận giao hữu của đội bóng trẻ diễn ra theo kế hoạch, tuyệt đối không lăn tăn về mặt chính trị.

HLV Ong Kim Swee của Malaysia cũng đã gửi lời cám ơn đến Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin vì chính vị này đã nêu ra những hệ lụy và phản đối việc lệnh tuyển Malaysia rút khỏi AFF Cup trong cuộc họp nội các Malaysia.

Các cầu thủ Malaysia cũng mừng và phấn khích trước quyết định cuối cùng này.