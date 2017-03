Án phạt kỉ lục của Đình Đồng được báo chí thế giới đăng tải

Như đã biết, cách đây 5 ngày VFF đã quyết định treo giò hết mùa giải cầu thủ Trần Đình Đồng của SL Nghệ An do cầu thủ phạm lỗi thô bạo với cầu thủ của An Giang. Án phạt kỉ lục này đã được nhiều tờ báo trên thế giới như BBC, Reuters… đăng tải.