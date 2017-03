Ancelotti gây "sốc" với ý định chia tay Chelsea

Trên bảng xếp hạng, đội bóng của Ancelotti vẫn đứng ở vị trí đầu tiên, song chỉ còn hơn Man United, đối thủ mà kết thúc tháng 10 còn kém Chelsea tới 5 điểm, nhờ chỉ số phụ. Tệ hại hơn, nội bộ của Chelsea đang trở nên rối ren hơn với những mâu thuẫn nổi sóng nơi phòng thay đồ.







Theo Nhật Quang (TT&VH Online)



Kể từ khi BLĐ Chelsea, cụ thể là chủ tịch Roman Abramovich sa thải trợ lý HLV Ray Wilkins, những làn sóng phản đối bắt đầu tăng cao ở sân Stamford Bridge. Rắc rối ở phòng thay đồ kéo theo sự sa sút về mặt lối chơi của "The Blues". Có thể đổ lỗi cho nguyên nhân thất bại của Chelsea là do họ đang chịu ảnh hưởng của bão chấn thương hoành hành. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tinh thần của đội bóng áo xanh đang bị sa sút một cách nghiêm trọng trong thời gian qua.Chính Ancelotti cũng đã thừa nhận chính sự ra đi của Wilkins là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đội bóng của ông đang phải trải qua quãng thời gian tồi tệ này. "Wilkins đóng một vai trò chủ chốt ở CLB và sự ra đi của ông ấy là một mất mát lớn", The Sun (Anh) dẫn lời của Ancelotti.Chiến lược gia người Italia cho rằng ông sẵn sàng nhận trách nhiệm vì sự sa sút của Chelsea. "Khi đội bóng chơi không tốt, trách nhiệm đầu tiên sẽ thuộc về HLV. Tôi sẵn sàng đối mặt với những chỉ trích. Đây rõ ràng đang là thời điểm khó khăn nhất mà tôi phải trải qua kể từ khi là HLV của Chelsea."Về tương lai của mình, Ancelotti cho rằng ông đang cảm thấy mất kiểm soát với đội bóng sân Stamford Bridge khi không được trao toàn quyền quyết định mà phải luôn phải chịu sự can thiệp từ chủ tịch của CLB.Đây cũng là một trong những lý do khiến cho cựu HLV của Milan đang cân nhắc sẽ chia tay với Chelsea trong thời gian tới. "Hãy so sánh với Alex Ferguson ở Man United. Ông ấy có toàn quyền quyết định. Trong khi đó tôi cảm thấy mình chỉ như một Giám đốc kĩ thuật, không hơn không kém".