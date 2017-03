Ancelotti "tâm phục khẩu phục" trước Sunderland

Khuôn mặt ngao ngán của Carlo Ancelotti. (Nguồn: Getty images)

Theo Huy Đồng (Vietnam+)



Ba bàn thắng của Nedum Onuoha, Asamoah Gyan và Danny Welbeck giúp "Mèo đen" giành chiến thắng đậm đà trước Chelsea. Đây cũng là lần đầu tiên Chelsea bị thủng lưới trên sân nhà Stamford Bridge ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải này.Trò chuyện với tờ The Sun sau trận đấu, Ancelotti cho biết: "Ray Wilkins không phải là lý do cho trận thua này. Sunderland đã có một trận đấu tuyệt vời, họ liên tục tạo áp lực sang bên phía phần sân của Chelsea và chúng tôi đã hoàn toàn bị khuất phục. Các học trò của tôi đã thi đấu quá tệ, tôi thực sự rất thất vọng.""Đây có lẽ là thời điểm khó khăn của The Blues, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các cầu thủ cần phải tập trung và thi đấu tốt hơn trong những trận đấu sắp tới"./.