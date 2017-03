Ancelotti thừa nhận muốn có Torres và Berbatov

Thời gian gần đây Fernando Torres được HLV Villas-Boas đưa ra sân nhiều hơn ở các trận đấu của The Blues do bộ đôi tiền đạo Salomon Kalou và Didier Drogba phải về tham dự CAN 2012. Dù vậy, Torres dường như đã quên đi bản năng ghi bàn của một sát thủ. Chính vì thế mà cơ hội để cầu thủ này tiếp tục ở lại với sân Stamford Bridge thực sự là rất mong manh.



Trong khi đó, Berbatov dù để lại dấu ấn mỗi lần được tung vào sân nhưng anh vẫn chưa thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình M.U khi Sir Alex thích sử dụng bộ ba Rooney, Welbeck và Hernandez.

PSG sẵn sàng mua bất kỳ cầu thủ nào mà Ancelotti cần

Được biết, PSG sẵn sàng chi khoảng 40-45 triệu bảng để "giải cứu" Torres và Berbatov. Tất nhiên, tiền không phải là cái mà gã nhà giàu nước Pháp thiếu hiện tại, quan trọng là BLĐ PSG muốn lấy lòng Ancelotti nên họ sẵn sàng chiều theo ý của chiến lược gia 54 tuổi này.



"Có rất nhiều sự lựa chọn trong tháng 1 này nhưng PSG chỉ lấy về những cầu thủ cần thiết", Ancelotti chia sẻ. "Tôi có thể kể ra những mục tiêu của PSG gồm: Carlos Tevez, Fernando Torres, Dimitar Berbatov, Roman Pavlyuchenko, Edinson Cavani, Fernando Llorente. Tất nhiên chúng tôi sẽ không mua hết nhưng PSG sẽ cân nhắc và liên hệ với họ trong thời gian sớm nhất. Đội hình hiện tại của PSG chưa đủ mạnh và đội hình của chúng tôi thiếu một vài vị trí kinh nghiệm để chơi ở Champions League".