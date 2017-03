Ancelotti tiết lộ: Fergie không uống rượu mừng của Chelsea

Chiến lược gia người Italia, trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình (The Beautiful Games of an Ordinary Genius) đã lần đầu tiên kể về những tình tiết phía sau chiến thắng mang tính bước ngoặt của Chelsea trước M.U mùa giải năm ngoái tại Old Trafford.

“Chiến thắng trước Quỷ đỏ là một dấu mốc cực kì quan trọng giúp Chelsea tiến tới gần hơn chức VĐ Premier League mùa giải năm ngoái. Tôi thực sự rất vui cho dù sau khi trận đấu kết thúc, tôi không thể mời HLV Alex uống rượu mừng chiến thắng với mình”.

HLV Ancelotti nhớ lại: “Theo thông lệ, vài phút sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi cùng cộng sự tới phòng của Alex Ferguson để mời ông ấy uống cùng một vài ly rượu. Tuy nhiên, khi chúng tôi bước vào, căn phòng bao trùm một bầu không khí hoàn toàn im lặng”.

“Tôi thấy Alex ngồi bất động trước màn hình TV và lặng yên theo dõi một cuộc đua ngựa – môn thể thao yêu thích của ông ấy ngoài bóng đá”.

Vị thuyền trưởng của Chelsea hồi tưởng lại cảm giác lúng túng của mình lúc đó: “Chúng tôi cứ đứng chôn chân một lúc như thế, nhìn quanh căn phòng để đỡ bối rối. Chẳng ai nói với ai lời nào, và tôi cũng không biết nên làm gì lúc ấy”.

“Cuối cùng, tôi và người cộng sự đành phải nâng cốc mà không có sự góp vui của Alex Ferguson”.

Tuy có chút thất vọng nhưng HLV Ancelotti không phủ nhận sự ngưỡng mộ dành cho người đồng nghiệp : “Cho dù năm ngoái, CLB của tôi thắng M.U trong cả 3 lần đối đầu, nhưng tôi luôn luôn xem Alex Ferguson như một bậc thầy trong làng bóng đá TG và là một tấm gương để tôi nhìn vào học hỏi”.

Theo Nhật Minh (Bongdaso)