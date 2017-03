Ancelotti: Tôi và Mourinho không thể trở thành bạn

Mùa giải 2008/09 khi Ancelotti còn dẫn dắt AC Milan và Người đặc biệt mới chân ướt chân ráo sang Inter, giữa họ đã có những cuộc chiến căng thẳng cả trong và ngoài sân cỏ, bởi đơn giản trong lịch sử bóng đá Italia, AC Milan và Inter luôn là hai kì phùng địch thủ. Vị thuyền trưởng Chelsea thừa nhận điều đó trong cuốn tự truyện của mình: “Tại Italia, chúng tôi đã nhiều lần công kích và dành cho nhau những lời lẽ khá nặng nề. Nói đơn giản là tôi và Mourinho chẳng ưa gì nhau cả. Tuy nhiên, khi tôi chuyển tới Anh để dẫn dắt Chelsea, mọi việc đã thay đổi tích cực hơn”. “Khi tới Stamford Bridge tôi nhận ra rằng Mourinho đã để lại rất nhiều dấu ấn tại nơi này. Những nền tảng cơ bản mà Jose xây dựng tại The Blues đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chính vì vậy, suy nghĩ của tôi về ông ấy đã phần nào khác đi”. Ancelotti tiết lộ, bước ngoặt trong mối quan hệ giữa ông và Người đặc biệt bắt đầu từ trận đấu Chelsea gặp Inter tại vòng 1/8 Champions League. “Trước khi cuộc chạm trán diễn ra, chúng tôi đã đồng ý với nhau là chấm dứt mọi lời công kích cũng như khẩu chiến ngoài sân cỏ”. Chiến lược gia người Italia cho biết thêm: “Năm ngoái, khi tôi cùng The Blues giành chức VĐ Premier League, Mourinho đã gửi tin nhắn cho tôi với nội dung: “Uống rượu Champagne mừng chiến thắng”. Sau đó không lâu, Inter cũng giành được Scudetto, và tôi cũng không quên gửi lời chúc tới Jose: “Uống Champagne, nhưng đừng quá nhiều”. Cuối cùng, Carlo Ancelotti kết luận về mối quan hệ của ông và Special One: “Có lẽ chúng tôi không bao giờ có thể trở thành những người bạn thực sự, nhưng chắc chắn một điều tôi và ông ấy sẽ luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt”. Theo Trang Trần (Bongdaso)