Anderson bỏ tập: Tương lai bất ổn

1 kết cục buồn Bất cứ cầu thủ nào dám đối đầu với Sir Alex đều phải nhận1 kết cục buồn

Theo The Sun, hôm qua (25/1) ngoại trừ Anderson, các cầu thủ M.U đã trở lại tập nhẹ sau chiến thắng 4-0 trước Hull City. Nguồn tin này nhận định rằng tiền vệ người Brazil đã tự ý bỏ tập do “bất bình” vì không được đăng ký thi đấu ở cuộc đối đầu với Hull City.



Nguồn tin trên còn cho biết thêm, Anderson là một trong những cầu thủ bị HLV Alex Ferguson chỉ trích nhiều nhất sau trận thua 1-2 của M.U trước Man City ở lượt đi bán kết Carling Cup. Và điều này đã khiến cựu cầu thủ FC Porto tỏ ra rất thất vọng.



Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa bóng năm nay Anderson tỏ ra cứng đầu cứng cổ với HLV Ferguson. Còn nhớ cuối tháng 8/2009, tiền vệ này từng có “lời qua tiếng lại” với Sir Alex vì chiến lược gia người Scotland để ngồi dự bị ở trận tranh Siêu cúp nước Anh với Chelsea.



Vì phong độ phập phù nên Anderson thường xuyên phải ngồi dự bị ở mùa bóng này. Đến thời điểm hiện tại tuyển thủ người Brazil mới được ra sân trong đội hình xuất phát đúng 9/23 trận tại Premier League.



Trong một tuyên bố mới đây Alex Ferguson khẳng định luôn duy trì kỷ luật sắt để đảm bảo trật tự trong phòng thay đồ. Bằng chứng là chiến lược gia người Scotland từng thẳng tay trừng trị David Beckham, Japp Stam, và Roy Keane, những công thần trái ý ông…Liệu Sir Alex có bỏ qua cho Anderson, một cầu thủ chưa chứng tỏ được tài năng tại Old Trafford và chưa đóng góp nhiều cho thành công của M.U?

Theo BongDaSo.com