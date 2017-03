Anderson: Tôi đủ sức thay thế Paul Scholes

Với việc tiền vệ 36 tuổi tuyên bố giải nghệ, cộng thêm trường hợp Owen Hargreaves hết hạn hợp đồng, tuyến tiền vệ Quỷ đỏ đang bị coi là có vấn đề nghiêm trọng. Sau khi nỗ lực chiêu mộ Modric và Nasri bất thành, Sneijder hiện đang là cái tên được NHM Red Devils kì vọng sẽ trở thành tân binh cập bến Old Trafford trong phiên chợ Hè. Tuy nhiên, thương vụ những tưởng đã gần như hoàn tất này lại đang gặp phải những trở ngại nhất định. Nhưng HLV gạo cội Alex Ferguson đã có thể phần nào yên tâm khi cậu học trò Anderson mới đây đã lên tiếng trấn an tinh thần Man Utd và CĐV Quỷ đỏ. Trên ManUtd.co, ngôi sao xứ Samba tuyên bố: “Tôi đã hoàn toàn sẵn sàng. Màn trình diễn của tôi trong màu áo Man Utd là tương đối tốt. Tôi tự tin mình có đủ phẩm chất và khả năng để thi đấu vị trí Paul Scholes bỏ lại. “Tất nhiên, tôi hiểu Paul Scholes là một cầu thủ lớn. Nhưng trong quãng thời gian thi đấu ở Old Trafford, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy. Tôi luôn xem Scholes là người thầy của mình. Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều”. Theo Việt Anh (Bongdaso)