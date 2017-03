Andre Villas-Boas không bị Fernando Torres ám ảnh

Fernando Torres. (Nguồn: Getty)

"Tôi sẽ không biến nó thành một nỗi ám ảnh như cái cách mà mọi người vẫn đang làm. Nỗi ám ảnh duy nhất của tôi là làm sao để giúp Chelsea giành chiến thắng và đoạt các danh hiệu," Villas-Boas nói với phóng viên



"Tôi không quan tâm đên việc liệu anh ấy có ghi bàn hay không mà chỉ quan tâm tới cách anh ấy đóng góp vào lối chơi cũng như thành công của đội bóng. Khi một tiền đạo không ghi được bàn thắng họ sẽ phải nhận khá nhiều chỉ trích và bị đặt nhiều câu hỏi. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho việc này. Hãy để mọi chuyện xảy ra theo cách tự nhiên."



Mới đây, trong trận đấu với Wycombe Wanderers, chân sút người Tây Ban Nha cũng đã ghi được bàn thắng qua đó giúp The Blues giành chiến thắng 3-0. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của The Blues dưới thời huấn luyện viên Andres Villas-Boas. Bàn thắng này sẽ giúp tiền đạo người Tây Ban Nha vơi bớt phần nào nỗi buồn sau khi trải qua một mùa giải tồi tệ.



Chuyển tới Chelsea từ Liverpool với phí chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng và được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn giúp câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge chinh phục các danh hiệu lớn. Tuy nhiên Torres đã chơi cực kỳ thất vọng ở The Blues khi chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 18 trận và là một phần nguyên nhân khiến Chelsea hụt hơi trước M.U trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League.



Cùng với đó là sự chia rẽ trong nội bộ của Chelsea khi Carlo Ancelotti dành quá nhiều sự ưu ái cho Torres mà quên đi công thần Drogba của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.



Trước đó, trong một bài phát biểu của mình, Villas-Boas khẳng định ông biết cách để tìm lại cảm hứng cho Torres, bởi cũng giống như trường hợp của Falcao trước đây, điều mà ngôi sao người Tây Ban Nha cần nhất lúc này chính là niềm tin: "Trường hợp của Torres giống như Falcao ở Porto. Anh ấy đã từng cảm thấy rất chán nản khi không thể ghi được bàn thắng nhưng chúng tôi vẫn đặt niềm tin vào anh ấy. Anh ấy đã ghi 30 bàn thắng trong một mùa giải và 60 bàn thắng trong hai mùa giải. Những con số đó thật ấn tượng."



Cũng giống như dưới thời Ancelotti, Torres cũng đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía Andre Villas-Boas. Nhiệm vụ của cựu tiền đạo Liverpool là làm sao để không phụ lại sự tin tưởng ấy.



Hiện câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge cũng đang cố gắng theo đuổi đến cùng thương vụ của Luka Modric. Tiền vệ người Croatia sẽ có cuộc nói chuyện thẳng thắn với huấn luyện viên Harry Redknapp về tương lai của mình. Bản thân Modric cũng thừa nhận anh muốn được chuyển tới chơi cho Chelsea tuy nhiên Tottenham hiện vẫn khăng khăng từ chối bởi theo họ vai trò của Modric tại Tottenham là không thể thay thế.



Bất chấp công khai bày tỏ ý định muốn ra đi, Luka Modric vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Tottenham ở trận hòa 1-1 với đương kim vô địch Nam Phi, Orlando Pirates ở giải giao hữu Vodacom Challenge. Thậm chí, tiền vệ người Croatia còn được huấn luyện viên Harry Redknapp trao cho chiếc băng đội trưởng./.