Andy Carroll bị tố đánh người thô bạo

Carroll lại tự gây phiền toái

Chẳng là tuyển thủ Anh vừa bị cáo buộc có hành vi tấn công với phóng viên ảnh có tên Paddy Cummins bên ngoài một hộp đêm tại Dublin. Cũng nói luôn, không chỉ có Carroll mà một loạt chiến hữu của anh như Carlton Cole, James Collins, Kevin Nolan và Jussi Jaaskelainen… cũng góp mặt trong chuyến ăn chơi đập phá ở Dublin.



Chẳng biết có phải do bị kích động bởi hơi men hay ngứa mắt trước màn đeo bám từ Paddy mà Carroll đã nổi khùng lên. Bất chấp sự can ngăn của bạn bè, Carroll đã nhảy bổ đến chỗ của Paddy rồi tấn công “như một con thú hoang dã” (lời của Paddy). Không chỉ ra sức giật lấy máy ảnh, Carroll còn dùng ngón tay chọc vào mắt và cắn Paddy sau khi đối phương ngã vật xuống đất. “Tôi cảm thấy rất đau khi đó”, tay phóng viên bàng hoàng nhớ lại.



Cũng may là cảnh sát đã kịp thời can thiệp. Với hành vi gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác, Carroll sẽ khó thoát khỏi án phạt từ tòa án. Thêm một lần nữa, Carroll đang tự bôi thêm vết đen vào hồ sơ.



Nên biết, Carroll từng gây ra khá nhiều sự vụ, mà điển hình là vụ đánh trọng thương một phụ nữ tại một quán bar ở Newcastle trong năm 2008.

Theo Lan Hạ (Bongdaplus)