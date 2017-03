Aquilani xác nhận sẽ đến Juve

Sau khi có những thông tin về việc Aquilani sẽ chuyển về Italia thi đấu thì ngày hôm nay, người đại diện của tiền vệ Liverpool đã xác nhận, Aquilani sẽ chuyển sang thi đấu cho Juventus theo mộ bản hợp đồng cho mượn. Tờ Il Corriere dello Sport khẳng định rằng, thỏa thuận về thương vụ của Aquilani đã được cả Liverpool và Juventus thông qua. Theo đó, ngôi sao một thời của AS Roma sẽ chuyển về đầu quân cho Juventus trong mùa giải 2010/2011 theo một bản hợp đồng cho mượn và Lão phu nhân sẽ có quyền được mua lại Aquilani vào cuối mùa với mức giá 17 triệu euro. Trong khi đó, người đại diện của tiền vệ Liverpool, Franco Zavaglia cũng đã chính thức xác nhận điều này. “Đó sẽ là một bản hợp đồng cho mượn nhưng Juventus sẽ có quyền mua lại cầu thủ tại cuối mùa giải. Lương của Aquilani sẽ được trả bởi Juve”, Zavaglia tiết lộ trên Sportitalia. Tất cả những điều khoản liên quan được cho là hoàn tất và một thông báo chính thức sẽ được cả hai bên đưa ra trong một thời hạn gần nhất. Bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro đã gia nhập The Kop ở mùa bóng năm ngoái với hy vọng sẽ thay thế được chỗ trống mà Alonso để lại. Tuy nhiên, Aquilani lại dành phần lớn thời gian ở Liverpool để điều trị chấn thương và không thể tìm được chỗ đứng của mình tại đội bóng thành phố cảng. Cựu tiền vệ của AS Roma đã không có mặt trong trận đấu gặp Trabsonspor ở Europa League và trước đó HLV Roy Hodgson cho biết, Aquilani có thể sẽ được cho một đội bóng Italia mượn. Theo Bắc Việt (Bongdaso)