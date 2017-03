Argentina vào bán kết, Messi viết tiếp giấc mơ vô địch

Với lực lượng tương đối đồng đều, với các ngôi sao đang thi đâu thăng hoa trong màu áo câu lạc bộ, đây xứng đáng là cuộc so tài đáng xem nhất ở tứ kết Copa America năm nay. Hành trình san bằng số lần vô địch giải đấu của thầy trò HLV Tata Martino với đội tuyển Uruguay đang gặp phải một đối thủ thực sự xứng tầm đó là Colombia.

Messi là tâm điểm chặt chém của các cầu thủ Colombia.



Các học trò HLV Jose Pekerman được đánh giá thấp hơn trước cuộc đại chiến với màn trình diễn không thuyết phục ở vòng loại, phong độ của hàng công các cầu thủ Colombia tại giải đấu năm nay tỏ ra tệ hại khi 3 trận Colombia mới chỉ có duy nhất 1 bàn thắng, thành tích kém nhất giải đấu.

Colombia chịu những tổn thất to lớn trong đội hình trước cuộc đại chiến với Argentina khi mất đi cặp tiền vệ trung tâm Edwin Valencia do chấn thương, còn Carlos Sanchez bị treo giò. Những sự thay đổi đáng chú ý trên đội hình của hai đội khi HLV Jose Pekerman gây bất ngờ khi gạch tên Radamel Falcao khỏi đội hình chính để nhường chỗ choJackson Martinez. Bên kia chiến tuyến Argentina có hai sự thay đổi so với trận gặp Jamaica ở lượt trận cuối vòng bảng.Nicolas Otamendi đá thay vị trí của Martin Demichelis, trong khiSergio Aguero trở lại, thay Gonzalo Higuain. Messi và Di Maria vẫn là những người sát cánh cùng Aguero trên hàng công của đội bóng xứ Tango.

Hàng hậu vệ Colombia có một trận cầu xấu xí khi liên tục phạm lỗi nhưng đã thành công trong việc vô hiệu hóa hàng công Argentina.



Sau tiếng còi khai cuộc Argentina chủ động dâng cao đôi hình, việc kiểm soát tốt khu vực giữa sân giúp họ có được thế trận chủ động. Argentina cho thấy sự vượt trội về mặt thế trận. Họ áp sát ngay bên phần sân đối thủ, tấn công đều hai cánh và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Trong khi đó Colombia áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công, họ chủ động chơi rất rắn, hòng phá hủy lối chơi nhanh và kỹ thuật của Argentina. Trọng tài chính Garcia cũng đang tỏ ra rất nghiêm khắc khi liên tục rút thẻ vàng để làm hạ nhiệt những tình huống tranh chấp bóng.

Sở hữu thế trận vượt trội hơn và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn song Argentina không thể một lần xuyên thủng mành lưới Colombia bởi sự xuất sắc của thủ thành Ospina cùng lối đá rất rát của đối thủ làm chùn chân những ngôi sao trên hàng công Argentina. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa không bàn thắng nhưng vẫn tạo ra sự hấp cần thiết.

Màn trình diễn ấn tượng của thủ thành Ospina khi liên tục có những pha cứu thua xuất thần



Hiệp 2 trận đấu Colombia lấy lại thế trận và tơ chức tấn công về phía khung thành Argentina nhưng không có tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra. Trong khi Argentina miệt mài tấn công tìm bàn thắng thì Colombia tìm mọi cách để phạm lỗi nhằm ngăn cản. Trận đấu bị vỡ vụn bởi những tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Colombia. Hàng thủ Colombia đang tỏ ra rất chặt chẽ, mạnh mẽ và không ngại phạm lỗi. 10 phút cuối trận Argentina tấn công dữ dội nhưng lại liên tiếp bỏ lỡ cơ hội trước sự xuất sắc đến từ thủ thành Ospina.

Hòa hai hiệp chính, hai đội bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua mà không đá hiệp phụ. Trên chấm luân lưu, sự chính xác của thủ thành Vargas bên Argentina cùng sự vô duyên của các chân sút Colombia khi đá hỏng 3 trên 7 quả phạt đền giúp Argentina đi tiếp vào vòng bán kết. Đội có lối chơi tấn công cống hiến và đẹp mắt hơn đã chiến thắng, một chiến thắng xứng đáng cho lối bóng đá mà thầy trò HLV Tata Martino.

Cầu thủ và ban huấn luyện Argentina vui mừng chiến thắng sau loạt penaty căng thẳng.



Đội hình ra sân:

Argentina:Romero, Zabaleta, Garay, Otamendi, Rojo, Biglia, Mascherano, Pastore, Messi, Aguero, Di Maria..

Colombia:Ospina, Zuniga, Zapata, Murillo, Arias, Mejia, Ibarbo, Cuadrardo, Rodriguez, Martinez, Gutierrez.