Arseal lỗ 2,5 triệu bảng 6 tháng cuối năm

2.5 triệu bảng thua lỗ (sau thuế) - con số mà CLB chủ sân Emirates thông báo chính thức có thể gây ít nhiều lo lắng cho CĐV Pháo thủ. Nhưng xét trên phương diện phát triển lâu dài, đại diện The Gunners khẳng định các chiến dịch kinh doanh thương mại của Arsenal đang hoạt động rất tốt và đi đúng hướng. Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, Arsenal vẫn đang thực hiện suôn sẻ kế hoạch cắt đuôi các khoản nợ của mình. Nếu tiếp tục chều hướng này, bất chấp khoản lỗ 2.5 triệu bảngở thời điểm hiện tại, The Gunners vẫn sẽ thu về được một khoản lãi nhỏ (có thể dưới 10 triệu bảng) trong năm tài khoá 2010/11. Giải thích cho con số thua lỗ sau thuế của Arsenal, tờ Daily Mail đã đưa ra một vài nhận định của mình. Trong thời gian qua, Arsenal đã phải đầu tư một khoản chi phí không hề nhỏ cho việc đầu tư trang thiết bị tập luyện, mua sắm cầu thủ cộng thêm quỹ lương thưởng đang có xu hướng ngày càng phìng to. Ngoài ra, khoản tiền (lót tay và lương thưởng) dùng để giữ chân dài hạn những cầu thủ trụ cột đều tăng. Trong khi đó, tiền thu về từ việc bán cầu thủ lại giảm 4 triệu bảng so với cùng kì năm 2009 (£33.9 triệu bảng từ phí chuyển nhượng của Emmanuel Adebayor và Kolo Toure cho Man City). Bên cạnh đó, lợi nhuận từ hoạt động bất động bất động sản (bán căn hộ cao cấp tại Highbury Square) cũng có dấu hiệu chững lại, bởi một số lượng kha khá căn hộ tại đây đã được bán (22,5 triệu bảng so với 99,6 triệu bảng cùng kỳ 2009). Thêm nữa, việc Arsenal tiếp tục trắng tay trong các cuộc đua danh hiệu cũng là một lý do khiến doanh thu của Pháo thủ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, bên cạnh tín hiệu không mấy lạc quan này, báo cáo lỗ 2.5 triệu bảng cũng cho thấy mặt tích cực nhất định, đó là Arsenal đã không phải bán đi bất kì ngôi sao nào của mình và cũng đã thành công trong việc kí hợp đồng dài hạn với một số cầu thủ trong đội hình 1. Ngoài ra, việc giảm nợ sau mỗi mùa giải cũng giúp The Gunners có thể chủ động tài chính trong tương lai không xa. Theo Nhật Minh (Bongdaso)