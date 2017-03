Arsenal “bạo chi” để cạnh tranh với “đại gia” Chelsea

Tờ The Sun đưa tin hôm qua Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Christophe Henrotay, đại diện của Lukaku về việc chuyển nhượng tiền đạo 18 tuổi này. Theo đó, mức giá Pháo thủ sẽ phải chi là 14 triệu bảng. Ngay sau khi gặp mặt Arsenal ngày hôm qua, Christophe Henrotay dự kiến sẽ bay sang Bồ Đào Nha, nơi CLB nước Bỉ đóng quân tập luyện trước mùa giải để nói chuyện với tiền đạo Lukaku. Nếu Arsenal thành công trong thương vụ này, nó sẽ là một cú sốc thực sự với Chelsea. Bởi lẽ trong những ngày qua, The Blue mới là CLB tiến gần tới Lukaku nhất. Thậm chí, giới thạo tin còn cho rằng Lukaku “coi như” đã là người của Chelsea. Trước động thái này của Pháo thủ, vẫn chưa có thông tin nào về các phản ứng của The Blues. Nên biết, tiền đạo trẻ này được đánh giá như một trong những tài năng hàng đầu Châu Âu. Anh ghi được 31 bàn sau 71 lần ra sân chơi cho CLB Anderlecht và đã có 9 lần “lên tuyển”. Chính bởi lý do đó, không chỉ Arsenal và Chelsea khao khát có Lukaku, cả Barca và Real cũng đều đánh tiếng chiêu mộ tiền đạo này. Trước đó, mức giá Anderlecht đưa ra cho Lukaku là 18 triệu bảng nhưng có vẻ như Arsenal đã có một cuộc đàm phán thành công khi đạt được sự đồng thuận với mức giá chỉ 14 triệu bảng. Một điều đáng lưu ý trong thương vụ này là với bất kỳ mức phí chuyển nhượng nào, cha của tiền đạo trẻ Lukaku cũng sẽ đều được “đút túi” một khoản lên tới 25% giá trị HĐ. Theo Bích Loan (Bongdaso)