Arsenal bị cầm chân, Liverpool thắng giải hạn

Dù chỉ là phận tân binh, nhưng Burnley chưa bao giờ dễ chơi trên sân nhà. Tại Turf Moor, thầy trò HLV Owen Coyle từng cho M.U phơi áo. Và Arsenal là "đại gia" tiếp theo phải nếm mùi đau khổ trên sân đấu hơn hai vạn chỗ ngồi này.



Hưng phấn, tràn ngập tự tin sau khi đả bại Liverpool, binh đoàn Pháo thủ vào cuộc với khí thế cao ngút trời. Điều đó đã được thể hiện qua bàn mở tỉ số của Fabregas. Nhưng Burnley cũng chẳng dễ bắt nạt.



Họ bình tĩnh tìm đối sách ứng phó các đợt lên bóng đẹp mắt của Arsenal rồi phản đòn bằng những miếng đánh đầy nguy hiểm. Và trong một pha bóng như thế, Bikey đã mang về quả penalty, Alexander thực hiện thành công, buộc Arsenal phải chia điểm.





Burnley thêm một lần tạo nên bất ngờ trước các ông lớn

Trở lại diễn biến cuộc chạm trán, ngay phút thứ 7, Fabregas làm bốn góc khán đài Turf Moor như chết lặng. Đoạt bóng trong chân Bikey trước vòng cấm, Cesc đột phá thẳng vào thẳng vào trung lộ rồi sút sệt gọn ghẽ khai thông bế tắc.

Sẵn sự hứng khởi, tiền vệ người Tây Ban Nha suýt nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm ra mép sau lưới. Arshavin tiếp tục nổi bật trong vai trò tiền đạo trung tâm. Tuy nhiên, anh lại thiếu duyên ghi bàn với một cú ra chân trúng cột dọc.

Đang chơi ấn tượng là thế, bỗng dưng Arsenal khựng lại. Phút 27, Bikey xâm nhập khu cấm địa, buộc Vermaelen phải truy cản trái phép. Trọng tài liền chỉ tay ngay vào chấm phạt đền và chuyên gia đã phạt Alexander không bỏ lỡ thời cơ, san hòa 1-1.





Choáng váng sau bàn thua, "The Gunners" đánh mất sự tự tin vốn có. Họ gặp khó khăn trước lối đá rát và chẳng ngần ngại va chạm của các cầu thủ chủ nhà. Fabregas trở thành nạn nhân sau một pha tranh chấp quyết liệt, sớm rời sân vì chấn thương.

Mất đi nhạc trưởng cầm trịch khu trung tuyến, Arsenal chơi bế tắc gần trọn hiệp hai. Trái lại, Burnley luôn biết cách phát huy sức mạnh đáng nể trên sân nhà. Họ dần tạo thế trận nhỉnh hơn và có được một vào cơ hội ăn bàn rõ rệt về phía cầu môn Almunia.

Đáng kể nhất là tình huống thoát đi của Eagles ở phút 62. Mặc dù vậy, anh lại kết thúc trúng cột dọc bật ra. Steven Fletcher cũng đôi lần thử vận may, nhưng bất thành, khép lại trận đấu với tỉ số 1-1.

Đội hình ra sân:

Burnley:Jensen, Alexander, Carlisle, Caldwell, Mears, Bikey (Gudjonsson 70’), Jordan, McDonald, Elliott, Eagles (Blake 83’), Fletcher (Nugent 83’).

Arsenal:Almunia, Sagna, Vermaelen, Gallas, Silvestre, Diaby, Fabregas (Ramsey 43’), Nasri, Walcott (Eduardo 63’), Song Billong, Arshavin.

Liverpool 2-1 Wigan: Thắng "rửa mặt"

Sau chuỗi trận tệ hại, cuối cùng thầy trò Benitez mới tìm lại được niềm vui chiến thắng. Wigan chưa phải là đối thủ xứng tầm, nhưng 3 điểm đối với "Lữ đoàn đỏ" lúc này là vô cùng quan trọng. Bởi họ tạm thời rút ngắn cách biệt với nhóm 4 đội dẫn đầu, vươn lên vị trí thứ sáu.









Liverpool có chiến thắng đầu tiên sau chuỗi trận bết bát

N'Gog mở hàng suôn sẻ cho Liverpool với pha lập công từ sớm. Để rồi Torres nhân đôi cách biệt, nhấm chìm mọi hi vọng kiếm điểm của đối thủ. Dẫu phút bù giờ, Wigan có gỡ lại một bàn, nhưng thời điểm đó đã là quá muộn để thực hiện một cuộc lội ngược dòng.

Nhập cuộc hào hứng, ngay phút thứ 9, Liverpool đã có bàn mở tỉ số. Được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Aurelio tạt vào thuận lợi cho N'Gog bật cao đánh đầu tung lưới Wigan.

Quãng thời gian tiếp theo, Liverpool chơi chủ động hơn. Tuy vậy, các cơ hội mà chân sút áo đỏ tạo ra đều không chuyển hóa được thành bàn thắng.

Mãi đến phút 79, Torres phá bẫy việt vị băng xuống, vượt qua cả thủ môn Kirkland rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Cuối trận, N'Zogbia gỡ lại một bàn cho Wigan bằng pha dứt điểm đẹp mắt.

Đội hình ra sân:

Liverpool (4-4-2): J M Reina — J Carragher, M Skrtel, D Agger, E Insúa — Y Benayoun (A Aquilani, 81'), J Mascherano, S Gerrard, F Aurélio (sub: Lucas Leiva, 61') — D Kuyt, D Ngog (sub: F Torres, 64').

Wigan Athletic(4-1-4-1): C Kirkland — M Melchiot, E Boyce, T Bramble, M Figueroa — H Thomas — J Gómez (sub: J Koumas, 82'), P Scharner, M Diamé (sub: J Scotland, 58'), C N’Zogbia — H Rodallega.

(Theo Bongda24h)