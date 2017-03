Arsenal chia điểm và mất người ngày ra quân

Pha xung đột dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Gervinho (phải). Pha xung đột dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Gervinho (phải).





Arsenal đã có một trận ra quân không tệ về kết quả, nhưng tất nhiên HLV Wenger không thể để đội bóng của ông chỉ có thể chơi như thế này. Arsenal đã có một trận ra quân không tệ về kết quả, nhưng tất nhiên HLV Wenger không thể để đội bóng của ông chỉ có thể chơi như thế này.



Đội hình thi đấu

Newcastle

Krul, Coloccini, Simpson, R Taylor, S Taylor, Cabaye (Lovenkrands 81), Barton, Gutierrez, Tiote, Ba (Obertan 46), Sh Ameobi (Best 73).

Arsenal:

Szczesny, Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs, Rosicky (Frimpong 85), Ramsey (Djourou 90+3), A Song, Arshavin (Walcott 61), Van Persie, Gervinho.

Mùa trước, sân St James' Park từng chứng kiến một trong những trận đấu kỳ lạ nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Arsenal dẫn trước bốn bàn trong hiệp một, nhưng sau giờ nghỉ - phải chơi thiếu người do Abou Diaby bị thẻ đỏ - đội khách đã để thủng lưới liên tiếp bốn bàn và đành phải ra về với chỉ một điểm.Hôm nay, cũng tại nơi ấy hai đội lại hòa nhau, trong tình cảnh Arsenal cũng mất người trong hiệp hai với chiếc thẻ đỏ của tân binh Gervinho. Nhưng nếu được lựa chọn thì cái cách Arsenal chia điểm lần này dễ chấp nhận hơn đối với những ai yêu mến họ. Có lẽ hiếm khi nào Arsenal bước vào một trận khai mạc Ngoại hạng Anh với nhiều nỗi toan lo như lần này. Hai cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi của họ nhiều năm qua, Cesc Fabregas và Samir Nasri đều không thi đấu. Thậm chí các diễn biến hiện tại cho thấy bộ đôi này gần như chắc chắn sẽ ra đi. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Arsenal cũng không được đánh giá cao, khi chỉ biết hòa và thua ở một loạt trận giao hữu gần đây.Nhân sự của họ cũng rất mỏng do sớm gặp phải bão chấn thương. Jack Wilshere - phát hiện đáng giá nhất mùa trước - không thể thi đấu, trong khi Robin van Persie, Thomas Vermaelen trở lại với thể lực không thực sự hoàn hảo.Pha xung đột dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Gervinho (phải).Tuy nhiên, thực tế trên sân không đến nỗi quá tệ so với những dự đoán. Thậm chí trong những phút đầu tiên Arsenal đã chiếm thế trận và kiểm soát bóng tới 61%. Tân binh Gervinho hoạt động rất rộng ở hai biên và chịu khó di chuyển, lôi kéo đối phương tạo khoảng trống cho người đá cặp Van Persie. Trong khi đó, nhiệm vụ gánh vác tuyến giữa đối với Tomas Rosicky và Aaron Ramsey khá nặng, nhưng họ đã cố gắng không để mất vào tay Newcastle.Hàng thủ của Arsenal, với sự trở lại của Vermaelen - đá cặp cùng Laurent Koscielny - đã thi đấu chắc chắn dù chịu không ít áp lực. Hầu như không có sai sót nào giữa họ cũng như thủ thành trẻ Wojciech Szczesny, ngay cả khi phải đối chọi với những tình huống bóng bổng và cố định vốn được xem là điểm yếu nhất của hàng thủ Arsenal. Tuy nhiên, việc thiếu Fabregas và Nasri quả thực khiến cơ hội cũng như khả năng tạo đột biến của Arsenal giảm đi thấy rõ. Suốt cả trận họ mới có được bốn cú dứt điểm hướng trúng khung thành của Newcastle.Hai trong số những cơ hội tốt hiếm hoi của Arsenal đều thuộc về Van Persie, nhưng cầu thủ đeo băng đội trưởng này đều không tận dụng thành. Lần đầu tiên là cú dứt điểm trúng người Steven Taylor đưa bóng văng ra ngoài trong hiệp một. Và sau giờ nghỉ là quả đá phạt trực tiếp đưa bóng đi sát sạt xà ngang. Andrey Arshavin cũng đã tạo ra một cơ hội suýt thành bàn, sau quả đá phạt góc của Rosicky. Tuy nhiên bóng bị phá ngay trên vạch vôi. Trận này, được chơi trên sân nhà trước một Arsenal đang thi đấu với một cái đầu nặng nề nhưng Newcastle không dám đặt mục tiêu tấn công.Họ chơi cầm chừng và tỏ ra thiếu tham vọng. Sự chặt chẽ nơi hàng thủ Arsenal khiến ý đồ rình rập của họ không thể phát huy hiệu quả, và cả trận đội chủ nhà mới có được duy nhất một cú sút hướng trúng khung thành đội khách. Khi hiệp hai còn chừng 14 phút Arsenal lâm vào thế thiếu người. Trong một pha đi bóng trong cấm địa, Gervinho ngã xuống và cho rằng đã bị đối phương phạm lỗi. Joey Barton của đội chủ nhà nghĩ cầu thủ của Arsenal cố tình ăn vạ, nên đã lao tới túm cổ áo gây nên một màn lộn xộn. Trong lúc giằng co, Gervinho đã bạt vào mặt Barton và phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận ra mắt chính thức.Chơi thiếu người, HLV Arsene Wenger buộc phải thay đổi mục tiêu từ chiến thắng sang thủ hòa. Ông tung tiền vệ đánh chặn Emmanuel Frimpong vào sân và đến những phút cuối lại bổ sung thêm trung vệ Johan Djourou. Trong khi đó, cho đến khi được chơi hơn người, Newcastle mới quyết tâm đẩy cao đội hình hòng giành lấy ba điểm. Tuy nhiên họ đã không thể có được chiến thắng trước lối chơi phòng ngự quyết tâm của đội khách. Kết quả hòa có lẽ làm hài lòng cả hai đội.Sau trận đấu này, ngay giữa tuần sau Arsenal phải đá lượt đi sơ loại Champions League với Udinese. Ở các vòng đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh, họ cũng lần lượt phải gặp Liverpool và MU.Theo Doãn Mạnh (VNE)