Arsenal kiếm được 30 triệu bảng từ Highbury

Theo đó, 90 căn hộ được xây dựng trên sân Highbury cũ đã được bán hết sạch và nó giúp Arsenal kiếm được khoảng 30 triệu bảng sau khi hoàn trả hết tất cả các chi phí liên quan đến dự án nói trên. Đây thực sự là con số quá ấn tượng trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay và chắc chắc các CĐV The Gunners đang thắc mắc tại sau HLV Arsene Wenger lại chi tiêu quá dè dặt ở kì CN mùa Hè vừa qua. Cách đây 1 năm, Arsenal đã từng công bố mức doanh thu kỉ lục tăng 24% so với năm trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2010 hứa hẹn sẽ còn vượt rất xa con số năm ngoái sau khi khoản thu từ Premier League lên tới 45.5 triệu bảng (tăng 4 triệu so với mùa trước), Champions League là 27.3 triệu bảng cùng với khoản tiền 30 triệu bảng nói trên. Hiện tại, Arsenal vẫn đang phải gánh khoản nợ rới vào khoảng 220-230 triệu bảng từ việc xây SVĐ Emirates với lãi suất 16 triệu bảng/năm. Khoản nợ trên sẽ đáo hạn vào năm 2031. Theo Dương Cưu (Bongdaso)