Arsenal làm cho ra nhẽ vụ Bendtner sàm sỡ lái xe

Hôm qua, báo chí Đan Mạch loan tin, Bendtner đã cố gắng hiếp dâm một… nam lái xe taxi tại Copenhagen.

Bendtner bị coi là gánh nặng của Arsenal

Bendtner đã trở về Đan Mạch ăn chơi túy lúy sau khi bị HLV của Arsenal, Arsene Wenger gạch tên khỏi trận tái đấu với Bayern Munich (hòa 1-1). Tại quê nhà, tiền đạo này uống say để mức không thể kiểm soát bản thân và gây ra vụ việc kể trên.

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Wenger và Arsenal tuyên bố sẽ làm cho ra nhẽ với Bendtner. Đây cũng là mong muốn của phần đông người hâm mộ Pháo thủ.

Trong quá khứ, ngôi sao của Đan Mạch từng gây ra không ít rắc rối vì uống say rượu. Năm 2011, khi còn thi đấu cho Sunderland, Bendtner có 2 lần bị cảnh sát hỏi thăm vì tội đập phá khi say rượu. Năm 2013, tiền đạo này lãnh án cấm lái xe trong vòng 3 năm và bị phạt 100.000 euro vì lái xe khi say rượu. Mới nhất, Bendtner bị bắt vì tội phá hoại căn hộ sang trọng của anh ở London sau khi không phân biệt được cửa nhà tắm và cửa ra vào.

Hiện tại, Bendtner đang bị coi là “gánh nặng” của Arsenal với mức lương 52.000 bảng mỗi tuần. Pháo thủ đã cố gắng đẩy hẳn tiền đạo này ra khỏi Emirates trong suốt 2 năm qua nhưng không thành công.

Theo Tiểu Phi (Bongdaso)