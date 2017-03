Arsenal mất thêm Wilshere trong trận gặp Udinese

(Nguồn: Getty Images)



Wilshere đã gặp phải chấn thương mắt cá hi anh thi đấu cho đội tuyển Anh trong trận giao hữu với Thụy Sĩ vào tháng Sáu và dự kiến sẽ phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Tiền vệ trẻ này cũng đã không thể ra sân trong trận gặp Liverpool cuối tuần qua, trận đấu mà Arsenal thất thủ 0-2 ngay trên sân Emirates trước sự la ó của các khán giả nhà.Việc Samir Nasri và Cesc Fabregas đã tìm đến bến đỗ mới, cộng thêm chấn thương của Wilshere đã khiến huấn luyện viên Wenger rất đau đầu để tìm ra lời giải cho bài toán khó ở tuyến tiền vệ.Chiến thắng trên sân nhà trước Udinese ở lượt đi vòng play-off Champions League dù có đem lại chút lợi thế cho các Pháo thủ nhưng chưa thể đảm bảo một suất vào vòng bảng khi mà Udinese thường thi đấu rất tốt trên sân nhà.Hơn thế nữa, do phạm luật ở trận đấu trên nên ông Wenger lại tiếp tục bị UEFA treo quyền chỉ đạo thêm hai trận nữa, và điều đó lại càng đẩy Arsenal vào tình thế khó khăn.Trong chuyến hành quân tới sân Rriuli của Udinese, Arsenal đã mang theo cả Johan Djourou, Armand Traore và cả Tomas Rosicky, dù những cầu thủ này vừa mới hoặc chưa bình phục hẳn chấn thương. Lý do là sự thiếu hụt lực lượng khiến Arsenal đứng trước nguy cơ không đủ người để đăng ký ngồi dự bị!Với việc Wilshere bị chấn thương còn Nasri đã tới Manchester, Wenger sẽ không có sự phục vụ của ít nhất 5 cầu thủ khác gồm Laurent Koscielny, Kieran Gibbs, Sebastien Squillaci, Abou Diaby và Nicklas Bendtner.Với một đội hình "sứt mẻ què cụt" như thế, khả năng Arsenal bị loại khỏi Champions League là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi ấy, vị trí của Giáo sư người Pháp cũng sẽ lung lay, cho dù ông vẫn được coi là "linh hồn" ở sân Emirates./.Theo Đoàn Quang (Vietnam+)