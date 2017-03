Arsenal & những cú lừa ngoạn mục

Twitter giả của Dennis Bergkamp





Cuối tuần qua, tài khoản Twitter mang tên @DBergkamp1969 xuất hiện mà hàng nghìn người tin rằng đó là tài khoản chính thức do huyền thoại bóng đá người Hà Lan lập nên. Ngay lập tức, có 65.000 CĐV của Arsenal đã theo (Follow) trang Twitter này.

Cựu thủ thành Man United là Edwin van der Sar và Twitter chính thức của CLB Ajax cũng tin rằng đây là trang cá nhân chính thức của Dennis Bergkamp. Ngay cả CLB Arsenal, nơi gắn với tên tuổi của Bergkamp, cũng không tránh khỏi vụ lừa đảo này.



Ít giờ sau đó, thông qua sự liên hệ trực tiếp với Bergkamp, người ta mới biết rằng trang cá nhân trên hoàn toàn là giả mạo. Một loạt cầu thủ, trong đó có Cesc Fabregas, đã lập tức cảnh báo với người hâm mộ điều này.

Twitter giả của Thierry Henry

Cầu thủ bị giả mạo Twitter không phải là chuyện hiếm trong làng bóng đá hiện nay. Hồi tháng 12 năm 2012, đại diện CLB Man City đã phải lên tiếng, khẳng định có người mạo danh Balotelli lập tài khoản Twitter MarioUfficialeB để đăng tải hình ảnh tiền đạo người Italy đứng khoanh tay trong bộ trang phục kín mít bên cạnh chiếc Bentley Continental GT.



“Mọi người hãy chú ý, Mario Balotelli không hề có tài khoản Twitter. Có kẻ đã giả mạo anh ấy. Nếu Mario tham gia Twitter, anh ấy sẽ cho chúng tôi biết”, thông báo từ trang Twitter của Man City thời điểm đó khẳng định.



Tháng 11 năm 2012, một kẻ đã tạo tài khoản mạo danh tiền đạo nổi tiếng Thierry Henry. Điều đặc biệt là tài khoản này chỉ trong ít phút đã thu hút một lượng lớn người gia nhập và đánh lừa cả giới truyền thông. Kênh ITV của Anh ban đầu cũng tưởng rằng đây là tài khoản thật liền thông báo tới người hâm mộ. Nhưng không lâu sau họ đã nhận ra đây là một trò lừa của kẻ mạo danh. Tính đến thời điểm 45 phút sau khi khởi tạo chiều qua, tài khoản đã có hơn 45.000 người đánh dấu theo dõi.

Áo đấu in tài khoản Twitter của cầu thủ Los Jaguares





Trước những vụ việc có chiều hướng gia tăng. Câu hỏi đưa ra là giải pháp để hạn chế tình trạng này. Các đội bóng lớn cho đến nay vẫn chưa có động thái nhưng họ có thể tham khảo CLB Los Jaguares của Mexico. Trong trận đấu ra mắt mẫu áo đấu mới, CLB đã quyết định thay vì in tên cầu thủ đã in tài khoản Twitter của cầu thủ ở lưng áo để cho fan nhận biết. Tại Premier League, trung vệ Rio Ferdinand của Man United cũng từng in tên tài khoản @rioferdy5, đằng sau lưng chiếc áo thi đấu của anh. Đối với các cầu thủ đã nghỉ hưu như Bergkamp, cũng cần thông qua kênh truyền thông để thông báo với người hâm mộ, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng danh tiếng của mình.