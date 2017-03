Arsenal sẽ đụng Udinese tại vòng play-off "tử thần"

Arsenal vừa lo mất Fabregas, lại vừa gặp khó ở vòng play-off Champions League (Nguồn: AP)



Đây là điều đã được lường trước, khi mà các đại diện từ những nền bóng đá lớn bị xếp chung vào một nhánh (gồm các đội không phải là vô địch quốc gia) theo thể thức mới của UEFA được bắt đầu từ mùa 2009-2010.



Vòng play-off được coi là vòng đấu tử thần, khi các các đại diện của những nền bóng đá hàng đầu bị xếp chung vào một nhóm, còn các đại diện của những nền bóng đá trung bình được xếp vào nhóm còn lại.



Cải cách này của UEFA, do Chủ tịch Michel Platini khởi xướng, là nhằm tạo cơ hội cho các câu lạc bộ nghèo được góp mặt ở vòng đấu "in tiền," tức vòng đấu bảng.



Chỉ cần lọt vào vòng bảng, các đội lập tức sẽ nhận được 20 triệu euro tiền phí thi đấu từ UEFA, chưa kể những khoản tiền vé và tiền bản quyền truyền hình cực kỳ béo bở. Với các đội bóng lớn thì sẽ là thảm họa nếu không lọt được vào vòng bảng.



Trên lý thuyết, Arsenal được đánh giá cao hơn hẳn Udinese, nhất là khi đội bóng Italy vừa bán mất ngôi sao Alexis Sanchez cho Barcelona. Song Arsenal hiện cũng đang đối mặt với vô vàn khó khăn khi hàng loạt trụ cột nhấp nhổm đòi đi, đặc biệt là Fabregas và Nasri.



Ở Emirates Cup được tổ chức trên sân nhà vừa rồi, Arsenal đã đánh mất cúp vô địch vào tay đội khách mời New York Red Bull, khiến các cổ động viên nhà hết sức giận dữ.



Giả sử, Arsenal không vượt qua được vòng play-off, chắc chắn các ngôi sao sẽ càng quyết tâm rời khỏi sân Emirates.



Một cặp đấu cũng rất đáng chú ý khác diễn ra giữa Rubin Kazan và Lyon. Đội bóng Nga Kazan vừa loại Dynamo Kiev của Shevchenko ở vòng loại thứ ba, nên họ hoàn toàn có thể khiến nhà cựu vô địch Pháp phải ôm hận trước ngưỡng cửa vòng bảng.



Các trận lượt đi vòng play-off sẽ diễn ra các ngày 16 và 17/8, lượt về đá ngày 23 và 24/8. 10 đội vượt qua vòng play-off sẽ tham dự lễ bốc thăm vòng bảng tại Monaco ngày 25/8, cùng 20 đội đã được vào thẳng./.



Nhánh vô địch quốc gia



Wisla Krakow - Apoel

Maccabi Haifa - Genk

Dinamo Zagreb - Malmo

FC Copenhagen - Viktoria Plzen

Bate Borisov - Sturm Graz



Nhánh không vô địch quốc gia



Odense - Villarreal

FC Twente - Benfica

Arsenal - Udinese

Bayern Munich - Zurich

Lyon - Rubin Kazan