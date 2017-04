Arsenal thua tan nát trước Chelsea

Diễn biến trận đấu tối qua khá giống với nhiều lần giao chiến gần đây giữa hai ông lớn thành London. Arsenal là đội nhập trận hào hứng, gây sức ép tốt hơn và có không ít cơ hội. Tuy nhiên, Chelsea mới là đội giành phần thắng nhờ lối chơi thực dụng, kiên trì, hiệu quả và... có Drogba. Trong 8 trận gặp Arsenal trước đây, chân sút đội tuyển Bờ Biển Ngà đã có 8 bàn thắng và không ít lần trong số đó là những pha làm bàn mang tính quyết định. Hôm qua, kịch bản cũ lại được soạn lại.

Khác biệt lần này có chăng là kết cục nặng nề hơn nhiều so với suy nghĩ của Arsenal. Không như thời điểm để thua 1-4 ở giai đoạn cuối mùa trước, đội chủ sân Emirates hiện tại phấn chấn và có đầy đủ niềm tin. Họ đang ở vào giai đoạn chín của phong độ, thể hiện qua việc sớm giành vé đi tiếp ở Champions League và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League. Trên sân nhà mùa này, họ toàn thắng cả 6 trận và ghi 24 bàn tại Premier League.

Arsenal có lý do để bào chữa cho thất bại rằng, họ không có chân sút số một Robin Van Persie, do sân trơn bóng ướt không hợp với lối đá kỹ thuật hay thiếu may mắn (như bàn đá phản của Thomas Vermaelen)... Tuy nhiên, suy cho cùng, nguyên nhân lớn nhất lại nằm ở chính họ khi đã không chuyển hóa được ưu thế về thế trận thành điểm nhấn cụ thể. Rất nhiều nhân tố chính của Arsenal cũng không thi đấu thật sức. Andrey Arshavin, Eduardo như "gà mắc tóc" trong các pha kết thúc, trong khi Cesc Fabregas hay Samir Nasri chìm khuất hoàn toàn.

Drogba tiếp tục chứng tỏ anh là nỗi ác mộng của Arsenal.

Nhập trận mạnh dạn và chủ động dâng cao, Arsenal như muốn cuốn trôi Chelsea cùng cơn mưa nặng hạt. John Terry và đồng đội sớm phải căng sức đánh chặn các hướng lên bóng từ hai bên cánh của Arshavin và Nasri. Nhưng tất cả những gì Arsenal làm được chỉ dừng ở đó, chứ không có gì rõ ràng.

Thậm chí, Chelsea mới là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên, khi Anelka tận dụng thoáng hớ hênh của hàng thủ chủ nhà để thoát vào cấm địa phút 18. Tuy nhiên, do bị Sagna kéo hông, chân sút đội tuyển Pháp không thể dứt điểm như ý. Không thành bàn nhưng đó có thể xem như lời cảnh báo của Chelsea. Họ thường xoay chuyển cục diện từ những tình huống bất ngờ như thế, trong lúc đối thủ đang hăng máu. Phút 22, Drogba đánh đầu ở cự ly gần trong tư thế thoải mái, nhưng thiếu lực nên bị Almunia bắt gọn.

Arsenal tiếp tục đẩy mạnh tấn công. Hai tiền vệ cánh thường xuyên đảo vị trí, và chính họ sau đó là những người có cơ hội. Phút 24, Nasri dứt điểm căng từ ngoài cấm địa, nhưng đúng vị trí của thủ thành Petr Cech. Chừng 5 phút sau, Arshavin thoát xuống đến tận biên ngang trong khu cấm địa, nhưng pha đưa vào của anh không qua được tay Petr Cech. Phút 40, Eduardo thoát xuống đối diện, nhưng chưa thể kết thúc thì đã bị thủ thành người CH Czech chặn phá.

Arsenal (đỏ trắng) thua Chelsea mọi mặt tối qua.