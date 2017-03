Arsenal thuyết phục Van Persie bằng lương khủng

Mùa giải 2010/11 coi như đã khép lại với Arsenal. Điều bận tâm duy nhất với Pháo thủ lúc này chính là vị trí thứ 3 trên BXH đồng nghĩa với chiếc vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới. Tuy nhiên, hiện đội chủ sân Emirates không có quyền tự quyết khi họ đang kém Man City 1 điểm. Ngay từ lúc này, Arsenal đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải tới. Đúng như HLV Arsene Wenger khẳng định cách đây chưa lâu, mục tiêu quan trọng nhất của Pháo thủ vào mùa Hè này là giữ chân các trụ cột sau đó mới nghĩ đến chuyện mua cầu thủ. Ngôi sao đầu tiên mà The Gunners muốn trói chân chính là Van Persie. Bất chấp việc phải điều trị chấn thương trong giai đoạn đầu mùa, tiền đạo người Hà Lan vẫn kịp đóng góp 21 bàn thắng cho Pháo thủ và chân sút số một của đội bóng. Hợp đồng hiện tại của Van Persie chỉ còn lại 2 năm và Arsenal phải nhanh chóng thương lượng hợp đồng mới nếu không muốn phải nhận sức ép trong thời gian tới. Theo những thông tin mới nhất từ sân Emirates, BLĐ Arsenal đã đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng cùng mức lương mới sẽ đưa Persie trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất tại CLB (90.000 bảng/tuần bằng với Fabregas). Hiện chân sút người Hà Lan vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào sau khi nhận được lời đề nghị trên. Thực tế, mức lương kia chỉ cao so với Arsenal chứ chưa là gì so với mặt bằng chung hiện tại. Thêm nữa, Persie đang xem xét tìm bến đỗ mới, nơi có thể giúp anh giành những danh hiệu. Hiện Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất một loạt các trụ cột vào mùa Hè này. Fabregas, Samir Nasri, Nicklas Bendtner đều đang rục rịch tìm cho mình bến đỗ mới. Theo Dương Cưu (Bongdaso)