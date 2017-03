Arsene Wenger: Man Utd đang bất bại một cách may mắn

Man Utd vẫn chưa phải hứng chịu bất kì một trận thua nào tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2010/11. Bầy quỷ đang vững vàng tại ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 2 điểm cách biệt so với Arsenal và đá kém Pháo thủ một trận. Sir Alex cùng các học trò đang hướng tới trận bất bại thứ 22 trong cuộc nghênh tiếp Birmingham trên sân nhà và xa hơn nữa là mục tiêu nối dài thêm thành tích đáng nể này.

Tuy nhiên, chiến lược gia gạo cội người Pháp, Arsene Wenger đã lên tiếng cảnh báo Quỷ đỏ không nên quá mơ mộng sẽ giành được chuỗi bất bại trong cả mùa giải, bởi may mắn là một yếu tố giúp CLB chủ sân Old Trafford chưa thua, chứ không phải do M.U thi đấu quá thuyết phục.

“Man Utd còn những 17 trận đấu trước mắt. Chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng theo ý kiến của tôi, để có thể bất bại trong 17 cuộc đối đầu còn lại là một điều cực kì khó khăn”.

“Nếu ai nói rằng may mắn đang ủng hộ M.U cho tới thời điểm hiện tại, điều đó chắc chắn đúng. Nhưng ở các lượt đấu tiếp theo, mọi thứ có thể sẽ thay đổi. Hãy cùng chờ xem”.

Mùa giải 2003/04, Giáo sư cùng các học trò đã thiết lập một kỉ lục vang dội, bất bại trong cả mùa bóng và đăng quang ngôi Vương Premier League đầy thuyết phục.

Theo Nhật Minh (Bongdaso)