AS lý giải hành vi của Mourinho trong trận Siêu kinh điển

Vào những phút cuối trận Siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid tại lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha đã nổ ra một vụ lộn xộn. Trong vụ này HLV Mourinho đã có hành vi được cho là tấn công trợ lý HLV Barcelona, ông Tito Vilanova. Hành động phản cảm này của Mou sau đó đã vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề từ phía các CĐV Barcelona và cả giới truyền thông, đi đầu là tờ Sport, tờ báo thân Barcelona. “Đủ rồi! Mourinho cần phải bị trừng phạt”, trang nhất của tờ Sport giật title về sự kiện hôm thứ Tư. “Que sea la última vez!” - “Mong rằng sẽ là lần cuối cùng" xảy ra lộn xộn, Marca giật title Lý giải cho hành động của Mourinho, một tờ báo thể thao thân Real là AS cho rằng, sở dĩ Mourinho có hành vi tấn công Vilanova là vì trước đây, vị trợ lý HLV này đã từng có những lời lẽ châm biếm và có phần hơi xúc phạm đối với Người đặc biệt. AS trích đăng một phát biểu của Tito Vilanova hồi tháng 11/2010: “Mourinho không bao giờ nói được về bóng đá và chúng tôi không giống như vậy.” “Nếu một cố vấn kỹ thuật (nghề cũ của Mourinho) muốn trở thành một ngôi sao trong giới túc cầu thì đó là bởi vì ông ta chẳng có chút kinh nghiệm gì trên cương vị cầu thủ (ám chỉ Mourinho)”, Vilanova bóng gió. “Đừng mong đợi bất cứ nét thẩm mĩ nào từ những đội bóng do Mourinho dẫn dắt hoặc thậm chí là chơi tử tế” Sau khi trích đăng lời phát biểu của trợ lý HLV Barcelona, tờ báo này cũng có lời bình luận cho rằng, Mourinho chỉ vô tình gây ra hành động nói trên. Theo Tuấn Anh (Bongdaso)