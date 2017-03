AS Roma đại thắng, Lazio chịu thua thảm

Niềm vui của các cầu thủ Roma. (Nguồn: Getty Images)





Chiến thắng này có thể sẽ là tiền đề giúp AS Roma vượt qua cơn khủng hoảng phong độ, nhất là khi các cổ động viên đã không còn kiên nhẫn vào huấn luyện viên Zdenek Zeman sau hai trận thua liên tiếp trước Udinese và Parma.



Trước những áp lực tâm lý không hề nhỏ đó, AS Roma đã chủ động chơi dâng cao ngay từ đầu và sớm có được bàn thắng mở tỷ số 1-0 do công của "Hoàng tử thành Rome" Francesco Totti.



Bàn thắng đến sớm đã tạo động lực rất lớn cho đội chủ nhà và khi thời gian của trận đấu bước sang phút 31, Pablo Osvaldo tận dụng sai lầm của hàng thủ Palermo để nhân đôi cách biệt cho AS Roma.



Sang hiệp 2, Erik Lamela và Mattia Destro đã tỏa sáng để ghi thêm hai bàn thắng nữa cho đội chủ nhà. Trong khi những nỗ lực của Palermo cũng chỉ giúp họ có được bàn thắng danh dự của Josip Ilicic ở phút 84 của trận đấu.



Chiến thắng này giúp AS Roma tạm vượt qua khủng hoảng trong thời gian qua, đồng thời vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khi có 17 điểm.



Ở vòng 11, Lazio cũng đã gây nên cú sốc lớn cho người hâm mộ khi nhận thảm bại 0-4 trên sân Catania. Đây cũng là trận đấu thứ 4 liên tiếp họ không biết đến mùi thắng lợi trên mọi đấu trường. Thành tích này khiến họ tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.



Trong khi đó, Napoli cũng đang có dấu hiệu khủng hoảng phong độ khi bị Torini cầm hòa 1-1 ở vòng đấu này. Napoli hiện có 23 điểm và đang bị Juventus (28 điểm) và Inter Milan (27 điểm) bỏ lại trong cuộc đua giành Scudetto.







Kết quả các trận đấu



Milan-Chievo 5-1

Juventus-Inter 1-3

Pescara - Parma 2-0

Catania - Lazio 4-0

Siena - Genoa 1-0

Sampdoria - Atalanta 1-2

Napoli - Torino 1-1

Bologna - Udinese 1-1

Fiorentina - Cagliari 4-1

AS Roma - Palermo 4-1