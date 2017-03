Ashley Cole đã có tình yêu mới

Điều gì tới đã phải tới, gã trai đa tình Ashley Cole không thể giấu nổi người tình mới của mình. Hóa ra chẳng phải ai xa lạ, người đẹp mới nhất ngả vào vòng tay của hậu vệ Chelsea là Sarah Purnell, vũ công từng xuất hiện trong bức ảnh nóng bỏng với Ashley Cole, qua đó đẩy Cheryl tới quyết định ly hôn.





Sarah Purnell: Bồ mới của Ashley Cole

Thậm chí, báo chí Anh còn tiết lộ chuyện tình cảm của Ashley Cole và vũ nữ 23 tuổi sang ra tại Birmingham này đang tiến triển rất nhanh. Đặc biệt là đêm trước khi Ashley Cole lên đường sang Nam Phi, Sarah Purnell đã tới căn biệt thự của anh rồi ở lỳ tới tận 2 giờ đêm thứ Năm mới chịu ra về.

Một người hàng xóm của Ashley Cole thuật lại: “Họ vui chơi tới tận nửa đêm. Khi Sarah Purnell về, Ashley Cole còn chẳng ngần ngại hét to: “Gặp lại em sau nhé, bé yêu”. Thông tin càng có thêm cơ sở bởi một người bạn thân của Sarah Purnell còn tiết lộ thêm trên News of The World:

“Thời gian gần đây, Purnell luôn miệng nói về chuyện tình cảm lãng mạn với Ashley Cole. Họ đã có đêm đầu tiên bên nhau và mọi thứ đều rất tuyệt. Purnell khen Ashley là người đàn ông hoàn hảo và đối xử với cô ta như một nữ hoàng. Purnell không quan tâm tới những gì người ta nói về Ashley trong cuộc hôn nhân với Cheryl”.

Hôm đầu tuần trước, Cheryl vừa chính thức nộp đơn ly dị lên tòa án địa phương. Tới nước này, tình cảm gia đình nhà Ashley Cole chắn chắn không thể cứu vãn.

(Theo báo Bóng Đá)