Ashley Cole được cảnh báo tránh xa mấy ả đào mỏ

Tuần trước, Ashley cùng nhóm bạn của mình đã có những va chạm với các phóng viên săn tin túc trực bên ngoài hộp đêm Alto tại thủ đô London. Mặc dù khi bước ra khỏi cửa quán bar, ngôi sao của The Blues đã cố sức tránh sự chú ý đến từ các paparazzi, nhưng hình ảnh thân mật giữa anh và hai cô gái trẻ lạ mặt đã không thể thoát khỏi con mắt nhà nghề của giới săn tin. Ngay lập tức, các ống kính máy ảnh tìm cách tiếp cận tới gần hơn Ashley Cole. Và đó là lý do tại sao giữa nhóm bạn của anh và cánh paparazzi đã xảy ra to tiếng không đáng có. Sự việc chỉ được giải quyết êm thấm khi có sự can thiệp từ các nhân viên cảnh sát.

Theo Daily Star, sau đó các phóng viên của họ đã xác minh được danh tính của hai cô gái trẻ lạ mặt có những cử chỉ thân mật với Ashley tại hộp đêm Alto. Một người tên là Portia Smith và mới chỉ 18 tuổi. Hiện cô đang làm cho một của tiệm nail. Nhân vật còn lại có tên Angie Simmonds, 24 tuổi - một người mẫu không chuyên đến từ Bexleyheath, Kent.

Ashley Cole trong vụ lộn xộn tại hộp đêm Alto

Được biết, Portia cũng đã từng có thời gian hò hẹn với Kevin-Prince Boateng, cầu thủ 23 tuổi đang thuộc biên chế Portsmouth. Theo những gì mà Daily Star thu thập được thì Portia Smith và Angie Simmonds chẳng phải là “những con nai ngơ ngác” để cho hậu vệ Tam sư dắt mũi.

“Portia thường xuyên xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi về đêm khi mới chỉ có 16 tuổi. Portia vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 18 nhưng cô ta chẳng phải loại vừa đâu. Dù vẫn sống cùng cha mẹ và sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả gì nhưng Portia Smith thường xuyên có mặt tại các chốn ăn chơi. Có điều chẳng ai ưa nổi cô ta”.

“Tham vọng của Portia là sớm được trở nên nổi tiếng. Cô ta tán tỉnh đàn ông, đào mỏ và sau đó đá họ đi như thay áo. Ai cũng biết Ashley Cole là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng và giàu có. Anh ấy nên cẩn thận nếu không muốn trở thành con mồi tiếp theo của Portia”, tờ Daily Star trích dẫn.

Còn cô người mẫu không chuyên Angie Simmonds cũng chẳng hề giấu giếm giấc mơ trở thành ngôi sao của mình. Trên trang nhật kí cá nhân, Angie viết: “Tham vọng lớn nhất cuộc đời tôi là được trở thành nhân vật danh tiếng được cả thế giới biết đến. Nhất định ước mơ này của tôi sẽ trở thành sự thực trong một ngày không xa”.

Theo Nhật Minh (Bongdaso)