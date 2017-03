Ashley Cole khiến vợ cũ rơi lệ cảm động

Trái với kì vọng của NHM, cặp đôi từng được ví là “Becks – Vic” thứ hai của xứ Sương mù đã không thể có được một kì Noel bên nhau sau khi chính thức đường ai nấy đi từ tháng 9. Trước đó, ngôi sao Tam sư và cô ca sĩ xinh đẹp Cheryl Cole tỏ ra vẫn còn rất quyến luyến nhau. Thậm chí, họ còn có ý định “gương vỡ lại lành”.

Tuy nhiên, một anh chàng nổi tiếng Don Juan như Ashley Cole, cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô nàng bốc lửa Kayla đã thay đổi tất cả. Hậu vệ Chelsea như bị người đẹp Playboy hớp hồn và lao vào cuộc tình như con thiêu thân. Mặc dù quen nhau chưa lâu, nhưng người ta đã thấy Ashley kè kè bên Kayla trong mọi cuộc vui.

Tại bữa tiệc sinh nhật mừng Ashley Cole 30 tuổi và cuộc vui Giáng sinh của dàn sao Chelsea, hậu vệ Tam sư đã chính thức giới thiệu chân dài tóc vàng này là bạn gái mới của mình.

Mặc dù đang vui bên duyên mới, nhưng Ashley không vì thế mà quên cô vợ cũ của mình. Theo tin từ The Sun, ngôi sao tuyển Anh đã mua quà và gửi tặng Cheryl nhân lễ Noel đồng thời gửi tới cô vợ cũ lời cầu chúc một năm mới hạnh phúc, may mắn, an lành.

“Mọi người biết đấy, đối với những người đã yêu và đang yêu, những dịp lễ này luôn đem lại cảm xúc rất đặc biệt. Sau một năm đầy khó khăn với cả hai người, Cheryl Cole đánh giá đây là một cử chỉ rất đẹp của Ashley. Cô ấy xúc động thật sự và đã khóc khi đọc những lời chúc mà Cole dành cho mình”, một người thân của Cheryl chia sẻ với The Sun.

Người đẹp xứ Sương mù hiện đang tận hưởng kì nghỉ bên gia đình tại Newcastle. Cô đã từ chối lời đề nghị ở lại Mỹ cùng vũ công Derek Hough để trở về Anh quốc trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Theo Ngọc Anh (Bongdaso)