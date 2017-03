Ashley Cole muốn tái hợp cùng vợ cũ?

Dù đã chính thức đường ai nấy đi nhưng xem ra tình cảm giữa cặp đôi đã từng một thời được ca ngợi là Becks – Vic thứ hai vẫn chưa hoàn toàn hết hẳn. Chính bản thân cô ca sĩ xinh đẹp Cheryl Cole còn từng thừa nhận trên một show truyền hình trực tiếp rằng vẫn còn yêu chồng cũ Ashley rất nhiều. Phía Ashley có lẽ cũng vậy. Cách đây không lâu, The Sun đưa tin, ngôi sao Tam sư đang phải lòng một chân dài trẻ tuổi - diễn viên kiêm ca sĩ Jessica Lowndes - người sở hữu ngoại hình tương đối giống với Cheryl. Theo bạn bè của Ashley nhận xét, rất có thể anh muốn đi tìm hình bóng cô vợ cũ của mình qua Jessica. Lời nhận định này lại càng trở nên có cơ sở khi tạp chí Now trong số ra mới nhất của mình đã khẳng định thông tin, hậu vệ Chelsea thường xuyên gửi tin nhắn vào máy vợ cũ vào lúc đêm khuya với những lời lẽ nhớ thương ngọt ngào. “Ashley là mẫu người ghét cảm giác cô độc. Khi không phải tập luyện tại Chelsea, anh ấy thường tới các hộp đêm để thư giãn và làm quen với các cô gái hấp dẫn. Cole không uống được nhiều rượu, anh ấy rất dễ say. Và mỗi lần như vậy, Ashley Cole lại nhắn tin cho Cheryl và nói những lời nhớ nhung với Cheryl. “Anh nhớ em nhiều lắm, cưng à”- đó là một trong số rất nhiều tin nhắn mà Ashley gửi cho vợ cũ”, tạp chí Now trích dẫn. Cũng theo tạp chí này, đây chỉ là một phần nhỏ trong số những thông tin mà họ có được về mối quan hệ giữa Ashley – Cole. Và Now hứa hẹn sẽ tiếp tục chuyển tải tới độc giả những thông tin hấp dẫn và đầy đủ nhất trong số ra ngày 29/11 tới. Theo Nhật Minh (Bongdaso)