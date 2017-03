Ashley Cole nếm trái đắng: Bỗng dưng...mọc “sừng”

Yêu thương, giận hờn, ghen tuông, cãi vã là những cung bậc cảm xúc mà tình yêu nào cũng có. Nhưng với cặp đôi mới chỉ bén duyên Cole-Kayla, có vẻ như thái độ lạnh lùng căng thẳng dành cho nhau trong cuộc “đoàn tụ” gần đây nhất tại hộp đêm Pigalle (London) tuần vừa rồi không đơn thuần chỉ là giận dỗi thông thường.

Kayla lả lơi bên tài tử điển trai Mark Wright

Theo những nguồn tin của một số nhân vật cùng tham dự buổi tiệc tại Pigalle, Ashley Cole và cô bồ mới không tay trong tay “dắt díu” nhau tới cùng một lúc, mà xuất hiện kẻ trước người sau. Không những thế, họ còn liên tục “hục hặc” với nhau trước mặt bạn bè.

Dự định về ngôi nhà và những đứa trẻ của Ashley Cole-Kayla Collins tan thành mây khói

Và tình yêu đẹp này có chẳng thể cứu vãn được nữa khi mới chỉ tạm chia tay hậu vệ Chelsea chưa được vài ngày, người ta đã bắt gặp chân dài 21 tuổi lả lơi bên cạnh trai lạ. Anh chàng đó là Mark Wright, diễn viên nổi tiếng trong bộ phim “The only way is Essex”. Xét về độ sáng sủa hấp dẫn, Mark Wright cũng “ngon lành” chẳng kém hậu vệ Tam sư. Chẳng thế mà cô nàng Kayla nhanh chóng quên đi “tình yêu lớn của cuộc đời mình” (như cô đã từng thổ lộ với báo giới), dính như hình với bóng bên nam tài tử này trong bữa tiệc sinh nhật của anh.

Sau khi tàn tiệc, cả hai còn kéo nhau tới hộp đêm Faces đạp phá tới 3 giờ sáng trước khi kéo tuột nhau lên xe và đi đâu, làm gì thì không nói có lẽ ai cũng đoán được.

Với một anh chàng sở hũu thành tích săn người đẹp lẫy lừng như Ashley Cole, đây quả thực là một đòn đau giáng vào lòng tự tôn của gã Don Juan xứ Sương mù.

Theo Ngọc Anh (Bongdaso)