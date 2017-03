Ashley Cole sau scandal: Ly hôn cả vợ lẫn Chelsea?

Thứ nhất, cô vợ Cheryl dường như đã hết kiên nhẫn sau những scandal tình ái của đức lang quân vừa được báo giới phanh phui trong thời gian gần đây. Theo một số nguồn tin, cô nàng của ban nhạc nổi tiếng Girls Aloud đang nhờ các luật sư hoàn tất các thủ tục ly hôn.



Cole đang có những ngày tháng buồn bã trong sự nghiệp thi đấu.



Thứ hai, Ashley Cole chẳng được Chelsea thương cảm như trường hợp “ăn vụng” vợ bạn cũ của đội trưởng John Terry. Bằng chứng là BLĐ CLB đã quyết định phạt Cole hai tuần lương vì cái tội đã ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng trong mắt nhiều CĐV.



Chừng ấy lý do cũng đủ cho thấy tương lai của Cole ở The Blues đang rất u ám. Vì thế, ông thầy cũ Jose Mourinho đã lên tiếng khuyên Cole nên ra đi. “Chẳng có lý do gì để Cole ở lại Chelsea cả”, chiến lược gia người Bồ nói. Nếu Chelsea không còn trọng dụng Cole thì anh vẫn có đầy chỗ để dung thân.



Đầu tiên là Real Madrid, đội bóng đã rất muốn có Cole từ lâu để tăng cường sức tấn công bên hành lang cánh trái sau sự tra đi của “gã lùn” Roberto Carlos. Tiếp đến, Barcelona cũng đang nhăm nhe nhảy vào cuộc để có được chữ ký của cựu cầu thủ Arsenal. Nhưng khả năng lớn nhất là Cole sẽ theo Jose Mourinho đến đầu quân cho Inter Milan hoặc một đội bóng khác mà “người đặc biệt” có thể dẫn dắt vào mùa sau.





Theo Giang Sơn (VTC)