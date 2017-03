Ashley Young sắp cập bến Nhà hát?

Bất chấp việc HLV Gerard Houllier liên tục đăng đàn khẳng định Ashley Young sẽ chỉ rời khỏi Villa Park với mức giá khủng lên tới 80 triệu bảng, nhưng nỗ lực “xua đuổi” các đội bóng đang ve vãn ngôi sao người Anh của vị thuyền trưởng Aston Villa gần như đã bị phá sản. Quyết tâm muốn tìm một bến đậu tầm cỡ hơn của Ashley Young thể hiện rất rõ ràng thông qua việc anh từ chối kí vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với CLB chủ sân Villa Park. Trong khi đó, hợp đồng cũ của anh chỉ còn hiệu lực trong 18 tháng nữa. Với động thái trên của Yong, nếu Aston Villa không chấp nhận bán ngôi sao của mình khi còn được giá, họ sẽ đối mặt với nguy cơ mất tiền vệ 25 tuổi mà không đựoc một xu khi anh hết hạn hợp đồng cũ. Và nếu như những thông tin mà tờ tuần báo uy tín News of the World khẳng định là chính xác, thì cái giá 13 triệu bảng mà Quỷ đỏ phải trả cho Aston Villa để đem về Old Trafford một tài năng đã được kiểm chứng, là quá hời. Trong bối cảnh lão tướng Ryan Giggs đã sắp nghỉ hưu, Ashley Young sẽ là gương mặt thay thế đáng tin tưởng cho khoảng trống mà tiền vệ xứ Wales để lại. Sở hữu tốc độ, kĩ thuật cùng những pha tạt bóng chính xác, ngôi sao 25 tuổi luôn nhận được sự đánh giá rất cao từ Sir Alex. Từ khi để hai tên tuổi lớn Tevez và C.Ronaldo rời Old Trafford, gần như không có gương mặt đình đám nào được M.U đem về Nhà hát. Nếu như Red Devils thành công trong thương vụ chiêu mộ Ashley Young, chắc chắn đây sẽ là một thông tin rất đáng ăn mừng đối với NHM Quỷ đỏ. Theo Ngọc Anh (Bongdaso)