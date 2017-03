B. Bình Dương - Đồng Nai (4-1): Dưới cơn mưa gôn…

SHB Đà Nẵng bị khán giả phản ứng Đau nhất ở vòng đấu này là chủ sân Chi Lăng cứ tưởng đã nắm chiến thắng trong tay lại để vuột mất ở những phút bù giờ trước một tân binh như Than Quảng Ninh. Chủ nhà SHB Đà Nẵng khuyết chân sút hay nhất Merlo do chấn thương không làm họ yếu đi nhiều và không hề giảm tính hiệu quả ở hàng công. Bằng chứng là giữa hiệp 2, SHB Đà Nẵng đã dẫn tân binh Than Quảng Ninh hai bàn và khi trọng tài giơ bảng báo phút bù giờ khiến họ vững tin hơn với một trận thắng. Thế mà không hiểu sau hàng phòng ngự mơ ngủ để cho Uche và Xuân Ngọc liên tiếp có hai bàn thắng gỡ 2-2 khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Nhiều khán giả mất kiên nhẫn đã nán lại sân phản ứng với nhiều lời lẽ chê bai SHB Đà Nẵng. Bảng xếp hạng: 1. Thanh Hóa (13 điểm); 2. Hà Nội T&T (9 điểm); 3. Than Quảng Ninh (8 điểm); 4. HA Gia Lai (7 điểm); 5. SL Nghệ An (6 điểm); 6. SHB Đà Nẵng (6 điểm); 7. V. Ninh Bình (6 điểm); 8. Hải Phòng (6 điểm); 9. B. Bình Dương (4 điểm); 10. Đồng Nai (4 điểm); 11. Quảng Nam (3 điểm); 12. ĐT Long An (3 điểm); 13. An Giang (1 điểm).