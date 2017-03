B. Bình Dương - Đồng Nai: Nỗi khổ nhà giàu

Ông Lê Thụy Hải sung sướng nhiều hơn các đồng nghiệp bởi B. Bình Dương đã mua sẵn cho ông một rừng cầu thủ đắt giá nhưng ông lại khốn khổ hơn gấp đôi vì phải tìm ra công thức lấy 3 điểm. Sau ba trận rồi, đội hình triệu đô của B. Bình Dương vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Người cũ Lê Thụy Hải trở lại chưa nắm bắt đầy đủ những cái mới. Ông mới có 10 ngày làm quen và cái thua ngược 1-2 trên sân Thanh Hóa giúp ông rút ra nhiều bài học.

Chiều nay (16-2), B. Bình Dương tái xuất sân nhà tiếp láng giềng Đồng Nai. Có những cầu thủ đang là ngôi sao ở Đồng Nai khi chịu về khoác áo B. Bình Dương cũng đồng nghĩa với việc làm quen ghế dự bị như Văn Thành, thủ môn Minh Phong và thậm chí không có tên đăng ký cho trận đấu như Đình Hiệp, Thành Trung. Đấy là nỗi khổ của B. Bình Dương sau khi “rút ruột” đối thủ cho nội lực mình khỏe hơn nhưng chiến thắng vẫn xa tầm tay trong khi Đồng Nai ba trận chưa biết thua.





Hôm qua (15-2) Thanh Hóa đã tìm được trận thắng trước chủ nhà An Giang, buộc các đội nhà giàu hôm nay đứng trước nhiều sức ép. Ảnh: XUÂN HUY

Cuộc đối đầu giữa kẻ ăn không hết chưa chắc có phần thắng người lần không ra. HLV Trần Bình Sự sau hai mùa dẫn dắt Đồng Nai theo kiểu liệu cơm gắp mắm có thể khó thắng các đối thủ nhưng họ không chịu buông súng. Ông Lê Thụy Hải thì chơi rất thân với ông Sự vẫn không dễ bắt bài bạn hiền. Lối chơi phòng ngự chặt của Đồng Nai luôn gây khó chịu cho đối phương và đấy chính là thứ vũ khí làm cho sự nóng vội của cầu thủ B. Bình Dương dâng cao hơn.

Một chiến thắng sẽ giải thoát trạng thái bức bối cho học trò ông Lê Thụy Hải và ngược lại, Đồng Nai có điểm trên sân B. Bình Dương sẽ đẩy đối thủ lún sâu vào khủng hoảng niềm tin cùng sự ngột ngạt ở đáy bảng.

Gần giống với hoàn cảnh của B. Bình Dương, đội ĐT Long An đá bốn trận không biết thắng. Chiều nay họ lại phải làm khách trên sân của Ninh Bình lành ít dữ nhiều (VTV6 trực tiếp 16 giờ). Khó khăn đầu tiên là những ca chấn thương của Tài Em, Việt Thắng, Thanh Giang chưa lành và nỗi ám ảnh tiếp theo là cái lạnh thấu xương dưới 10OC của miền Bắc. HLV Quang Sang hiểu rõ nội tình của mình lẫn sự lợi hại của V. Ninh Bình nhưng để giải bài toán không thua là điều không đơn giản. Nhiều khả năng ĐT Long An sẽ tiếp tục nói lời… không có điểm.

Trận đấu còn lại, tân binh Quảng Nam sẽ tiếp HA Gia Lai (16 giờ 30) đang lên chân với hy vọng chia điểm là thành công.

GIA HUY