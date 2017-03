B. Bình Dương - SL Nghệ An (1-2): Số 45 của Quế Ngọc Hải

Cái khó của Quế Ngọc Hải là trở lại sau sáu tháng treo giò nhưng làm sao phải đá thật thuyết phục để có cơ sở cho HLV Hữu Thắng điền tên mình vào danh sách đội tuyển. Và suốt 90 phút trên sân Bình Dương, Quế Ngọc Hải đã khiến HLV Hữu Thắng hài lòng bởi lối chơi đĩnh đạc và đặc biệt là thấy người học trò của mình luôn lao lên tuyến trên với những đường chuyền sắc như dao.

Khi bị án kỷ luật năm ngoái, Quế Ngọc Hải mang chiếc áo số 4 đá trung vệ, lần trở lại này anh mặc chiếc áo số 45, số áo của Anh Khoa, người bị Hải làm chấn thương, để luôn nhắc nhở mình. Số áo mới Hải cũng đá vị trí mới, tiền vệ trung tâm.





Quế Ngọc Hải (sau) trở lại thuyết phục và sốc tinh thần các cầu thủ SL Nghệ An lên tìm được chiến thắng đầu tiên trước nhà vô địch B. Bình Dương. Ảnh: XUÂN HUY

Vai trò của Quế Ngọc Hải hôm qua đã giúp một SL Nghệ An ì ạch suốt ba vòng đấu bỗng lột xác hẳn với một tinh thần quả cảm. Riêng Ngọc Hải vừa đánh chặn từ xa, vừa thu hồi bóng và phát động tấn công với những cú chọc khe, những đường chuyền dài vượt tuyến nguy hiểm.

Đá trên sân Bình Dương nhưng người hâm mộ SL Nghệ An áp đảo cả khán giả Bình Dương. Họ nhuộm vàng hai khu khán đài C và D, hò hét, ca hát suốt trận trong khi khu khán đài B lác đác fan của chủ nhà. Những hình ảnh thật tương phản nên nhiều khán giả ví sân Bình Dương chiều qua như là sân nhà của SL Nghệ An.

Riêng bản thân Quế Ngọc Hải, bị treo giò sáu tháng nhưng trở lại vẫn rất tròn vai lại còn vực cả đội dậy. Anh vẫn là thủ lĩnh điều phối tuyến trên bằng những pha chuyền bóng có độ chuẩn xác cao. Tuyến dưới Quế Ngọc Hải vẫn chỉ huy phòng ngự bằng ngôn ngữ lẫn những lần la hét cho đồng đội giữ cự ly và theo người sát để khoác các mũi nhọn B. Bình Dương.

Hiệp 1 nếu tiền đạo Marshal của SL Nghệ An không “gỗ” thì ít nhất đội khách đã ba lần chọc thủng lưới đối phương chứ không phải một bàn của Marshal từ đường chuyền của Quế Ngọc Hải.

Hiệp 2 chủ nhà chạm tự ái đã vùng lên và có bàn san bằng 1-1 ở phút 62 do Nsi thực hiện.

Không chịu mất điểm, các học trò HLV Ngô Quang Trường lại vùng dậy giữa tiếng hò reo của cổ động viên xứ Nghệ. Đúng lúc chủ nhà chùng xuống thì SL Nghệ An bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 từ pha phản công nhanh. Lại vẫn là Marshal thoát xuống và ghi bàn thật ấn tượng.