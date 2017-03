B. Bình Dương - SL Nghệ An: Chim sợ cành cong

SL Nghệ An vừa “nhát chân” vừa “nặng đầu” Nói các cầu thủ SL Nghệ An “nhát chân” sau vụ Quế Ngọc Hải vị treo giò và bồi thường hơn 800 triệu đồng thì chỉ đúng một phần. Nguyên nhân quan trọng không kém là SL Nghệ An mùa này bị “chảy máu” cầu thủ quá nhiều. Họ mất nguyên cả trục giữa vừa qua tuổi 23 và được tự do ký hợp đồng đã về với Thanh Hóa (lương cao hơn, chuyển nhượng lót tay nhiều hơn) và những CLB khác. Vì thế mà đến cầu thủ trẻ Phi Sơn giờ đã được xem là “cựu binh” chiến đấu cùng hàng loạt cầu thủ trẻ được đôn ở tuyến hai lên. Những cầu thủ này không đủ kinh nghiệm và cũng không giữ được cho SL Nghệ An lối chơi bản sắc. Thêm vào đó cầu thủ ngoại của SL Nghệ An chất lượng cũng quá thấp khiến khả năng đe dọa cầu môn đối phương không cao.