B. Bình Dương – SLNA: Cầu thủ xứ Nghệ giải quyết nội bộ

Các nhà chuyên môn đều đặt cửa vô địch cho B. Bình Dương đơn giản lực lượng của họ quá mạnh và thậm chí các tuyển thủ quốc gia còn phải luân phiên thay nhau đá. Tất cả đối thủ khi gặp B. Bình Dương đều xác định không thể chơi đôi công với họ và có thua cũng không phải là điều đáng xấu hổ. Bóng V-League chưa ngừng lăn mà các HLV đã nhìn nhận B. Bình Dương phải vô địch và mình nằm thế kèo dưới thì đương nhiên tính cạnh tranh đã mất đi rất nhiều hấp dẫn.

Việc thầy trò Mai Đức Chung không gặp nhiều trở ngại trên đường chinh phục đỉnh cao V-League trong bối cảnh khó khăn chung mà chỉ có mỗi họ chịu chơi và chịu chi với dàn cầu thủ ngôi sao thì không vô địch mới lạ.

Trọng Hoàng sẽ cùng Công Vinh, Âu Văn Hoàn… quyết định số phận của đội bóng cũ SL Nghệ An trên sân Bình Dương. Ảnh: XUÂN HUY

Thực chất con đường lên ngôi của B. Bình Dương không mới vì đấy là lối mòn của các ông bầu đình đám đã từng đi. Hơn 10 năm trước bầu Đức muốn vô địch là giúp HA Gia Lai đăng quang hai lần với kiểu chi tiền vãi qua cửa sổ mua dàn ngôi sao tuyển thủ quốc gia đá không có đối thủ. Bầu Thắng gọn nhẹ hơn bằng công thức chọn thầy giỏi cho ĐT Long An chơi phòng ngự phản công dựa nhiều vào sức càn lướt của ngoại binh có sức vóc. Tương tự, bầu Hiển gom tiền mua cầu thủ giỏi chơi vô địch mấy mùa từ Hà Nội T&T cho đến SHB Đà Nẵng đã thấy chán không cần đầu tư nhiều…

Cho nên khi các ông bầu không còn máu chức vô địch V-League thì tức khắc B. Bình Dương bỏ tiền thu hút tài năng về như nước chảy chỗ trũng. Vấn đề của cuộc chơi luôn nằm ở chữ “tiền” và chỉ có bạo chi kiểu B. Bình Dương lấy quân giỏi vừa làm tăng sức mạnh cho mình, vừa làm giảm nội lực của CLB khác.

Và trận đấu chiều nay là cuộc giải quyết nội bộ của các cầu thủ xứ Nghệ khi dàn sao từng đóng góp nhiều tìm miền đất hứa ở đất Thủ còn dàn sao mới thì vừa đá lại cũng vừa tính thời gian được đi nếu SL Nghệ An vẫn không khá lên về kinh phí.

Không biết đến khi nào B. Bình Dương không còn thích vô địch nữa như những ông bầu làm bóng đá khác thì họ mới có thể chuyển hướng chơi bóng đá, theo kiểu bầu Đức làm lò đào tạo trẻ với Arsenal; bầu Thắng lo đội bóng cầm chừng và đầu tư “nuôi” giải do ông đứng đầu; hay bầu Hiển chọn Man. City làm đối tác xây dựng thương hiệu…

Chiều nay ban tổ chức sân B. Bình Dương sẽ lôi kéo khán giả bằng cách miễn phí vé cho cổ động viên SL Nghệ An khi tiếp khách nhờ có nhiều cầu thủ gốc Nghệ đối đầu nhau. Mới tuần trước ở cúp quốc gia, B. Bình Dương đá sân Vinh thắng dễ 2-1 cũng nhờ dàn cầu thủ Nghệ An của mình đẳng cấp hơn hẳn lứa tuyển thủ U-23 của chính SL Nghệ An. Ngay cả HLV Ngô Quang Trường cũng trần tình các học trò của mình có thua trên sân B. Bình Dương là chuyện bình thường, dù vẫn cam đoan cầu thủ đá hết mình.

Các trận đấu còn lại: XSKT Cần Thơ - Đồng Nai, ĐT Long An - QNK Quảng Nam (LA34 trực tiếp 16 giờ 30).